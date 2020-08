SPRINTKOMET: Linn Svahn på trening i Torsby. Svensken beskriver seg selv som «ekstrem». Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk komet med advarsel: – Det skal smelle

TORSBY (VG) «Av og til klikker det», sier Linn Svahn (20) om eget temperament. Sprintesset krever mye av seg selv og lover styggfort gåing til vinteren.

Nå nettopp

Solen varmer fremdeles mellom de grønne trærne i Torsby i Sverige. Snøen er fremdeles et stykke unna, men det er nå Linn Svahn legger grunnlaget for en ny fenomenal sesong.

– Jeg har ikke dratt på ferie til Norge for å ligge på solstolen, spøker sprintkometen når VG møter henne og resten av det svenske skilandslaget på svensk side av landegrensen.

I sin første fullverdige sesong på toppnivå sjokkerte 20-åringen langrennseliten, og vant sprintverdenscupen sammenlagt. Det gikk i fort i fjor, men det kommer til å gå enda fortere neste sesong, skal vi tro Svahn.

– Da skal det smelle. Da skal det slå gnister av meg, og det kommer til å gå fort, sier hun og lover de norske sprinterne tøff konkurranse til vinteren.

Svahn om «kjendisstatusen»

Gjennom en årrekke har Charlotte Kalla (33) vært den suverent største stjernen i svensk langrenn. Veteranen er fortsatt med, men blant andre Svahn og Frida Karlsson gir håp om en langvarig gulblå dominans.

Langrennsstjernene er kjente ansikter i Sverige – akkurat som i Norge – men tross at hun kan kalle seg verdens beste sprinter, har ikke Svahn fått kjenne på kjendisstatusen helt ennå.

– Jeg tror ikke det er så mange som blir «starstruck» av å se meg. Forskjellen er ikke så stor, men noen kan stoppe meg å si «grattis!», «bra sesong!», «gud, så flink du er» og slike ting, men det er oftere jeg som stopper og peker: «Se, der er en kjendis!». Jeg må utvide merittlisten før jeg er kjendis, sier sprinteren, som har VM i Oberstdorf neste år som sitt store mål.

les også Måpte av Nilssons valg: – Et stort tap

– Kan bli ganske ekstremt

Verdenscupkulen til tross, alt gikk ikke på skinner for Svahn forrige sesong. I februar kastet hun både mobilen og skistavene av gårde etter å ha røket ut av et sprintrenn.

Svensken legger ikke skjul på at hun har et temperament, og forklarer hvordan hun ser på verden og eget liv.

– For meg er det alt eller ingenting, himmel eller helvete. Når jeg er glad, er jeg glad. Når jeg er forbannet, er jeg veldig forbannet. Når jeg går fort, kan jeg gå skikkelig fort. Det kan bli ganske ekstremt på alle kanter. Jeg klarer ofte å holde det i sjakk, men av og til klikker det, forteller hun og forklarer hvordan temperamentet kan gjøre henne til en bedre utøver.

– Du krever mye av deg selv?

– Det tror jeg er en forutsetning for å lykkes. Hvis jeg har innstillingen at «bare jeg gjør mitt beste, er det godt nok», kan jeg bare legge fra meg skiene. Jeg kjører for å vinne. Det er det «mindsetet» jeg må ha for å lykkes, mener Svahn.

Før årets sesong har det svenske landslaget ryddet opp i egen organisasjon. En rekke løpere skal ha vært misfornøyd med treningsopplegget på samling, og skal ha krevd større innflytelse. Svahn er blant dem som trenger kontroll over egen tilværelse.

– Jeg sliter med å la andre bestemme hva jeg skal gjøre, og bare gjøre det. Jeg må selv vite hva jeg vil, og da vet jeg veien dit. Jeg er veldig selvgående både på trening og ellers i livet. Jeg liker å ha ballen selv, forteller hun.

Publisert: 29.08.20 kl. 03:18

Les også

Mer om Linn Svahn Langrenn

Fra andre aviser