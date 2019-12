GA JOHAUG KAMP: Frida Karlsson (t.v.) vant sølv bak Therese Johaug på 10 km klassisk under VM i Østerrike sist sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk

Karlssons mamma og manager: – Toppidrett er ikke sunt

I går ble det kjent at svenskenes langrennsyndling, Frida Karlsson (20), blir nektet å konkurrere. Moren vet ikke når datteren kommer tilbake i sporet.

– Vi vet ikke i dag når hun kan konkurrere igjen, sier moren og manageren til 20-åringen, Mia Karlsson til det svenske nyhetsbyrået TT.

I likhet med Ingvild Flugstad Østberg har Frida Karlsson ikke oppfylt forbundets krav til helseattest. Dermed blir hun nektet å konkurrere.

Moren er klar på at datteren spiser godt og variert.

– Toppidrett er egentlig ikke sunt. Det er hele tiden en balansegang. Jeg synes at det er kjempebra at det gjøres tester, og Frida har blitt testet kontinuerlig. Skilivet er som en berg- og dalbane. Det går an å lære av dette, og Frida har hele tiden tenkt langsiktig. Nå er humøret bra og hun ser fremover, sier Mia Karlsson ifølge Aftonbladet.

Allerede i forrige uke fikk 20-åringen beskjed om at hun ikke oppfyller helsekravene til det svenske skiforbundet. Dermed går hun glipp av verdenscuprennene i Sveits.

Går ned på treningsmengden

Moren vil ikke si hvorvidt datteren tidligere i år har fått signaler om at helseutviklingen gikk feil vei. Istedet henviser Mia Karlsson til landslagslege Magnus Oscarsson.

— Vi har besluttet at hun ikke skal konkurrere nå. Vi må gjøre visse justeringer etter fortløpende medisinske bedømmelser. Hun gjennomgikk en helsekontroll i løpet av noen dager forrige uke, sa Sveriges landslagslege til VG mandag.

Oscarsson sa også at det er første gang han som lege for det svenske landslaget de siste tre årene «har en slik situasjon».

Frida Karlsson har nå valgt å trappe ned på treningsmengden i et forsøk på å bli klar til å konkurrere igjen.

– Det er ikke noen kreftbeskjed hun har fått. Nå har hun det bra og ser fremover, sier moren.

