Johaug viste styrke: Helt overlegen etter voldsomt stakerykk

LILLEHAMMER (VG) Konkurrentene holdt bare følge i fem minutter. Therese Johaug (31) avgjorde 15-kilometeren etter stakerykk etter fem minutter av rennet.

14 kilometer senere skled skled Johaug over mål til en ny overlegen seier. Etter seieren på Lillehammer er hun dermed ubeseiret i distanserenn og har ikke vært i nærheten av å være truet denne sesongen i løpet av fem distanserenn.

– Hun har mer eller mindre aldri en dårlig dag i langrennsløypa Therese Johaug, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

På Lillehammer rykket hun fra konkurrentene i voldsom staking i småkupert terreng helt i starten av rennet. Da hadde ikke Heidi Weng, Jessica Diggins og resten av konkurrentene noen sjanse til å henge med. Den voldsomme rykket skjedde allerede før den lange bakken i starten av rennet, der det var ventet at Johaug skulle sette fart.

Dermed ble det kun snakk om hvor stor seieren skulle bli for 31-åringen fra Dalsbygda. For Johaug satte fart på sakene, akkurat slik hun også er kjent for å gjøre fra første stavtak på hardøktene til landslaget.

Etter seks og et halvt minutt hadde Johaug opparbeidet seg en ledelse på 13,6 sekunder til Sadie Bjornsen og og Heidi Weng som ledet an i feltet bak.

Halvveis i rennet hadde Johaug en ledelse på 35 sekunder til feltet som da var anført av Jessica Diggins og Weng.

Diggins kjørte et voldsomt tempo mot slutten og distanserte Weng, da hun gikk inn til 2. plassen 1.08 minutt bak Johaug.

Weng ble nummer tre. I spurten bak dem gikk finske Parmakoski inn foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Charlotte Kalla.

Og bak Johaug utviklet det seg til en duell mellom den amerikanske løperen og Weng, som bor på Lillehammer.

Men i de harde bakkene mot slutten av løpet rykket Diggins fra sin norske konkurrent i duellen.

