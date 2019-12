KJAPP OG POPULÆR: Johannes Høsflot Klæbo er positiv til endringer i langrennssporten og mener den ikke har noe å tape på å teste ut f.eks. 100 meter. Foto: Geir Olsen

Kommentar

Intern strid om langrenns fremtid: Forandre – eller bli forandret!

LILLEHAMMER (VG) Hvis du skal få snapchat-generasjonen til å ville satse på langrenn, kan ikke miljøet gå seg bort i nostalgien.

Utviklingen i medlemstall er blodig alvor for Norges Skiforbund.

Reduksjonen i antall aktive er på 17 prosent de siste seks årene.

Frafallet har helt sikkert sammensatte forklaringer, og det kan stemme at noe er en korreksjon i kjølvannet av gode tider opp mot ski-VM i Oslo i 2011.

Det samme gjelder kostnadsnivået for å satse, som kan gjøre det håpløst for mindre bemidlede familier å nå opp.

Men trolig gjør langrennsfamilien seg en bjørnetjeneste dersom man avfeier at det kan ligge en dypere trend bak at færre søker seg til ski.

Synkende interesse kan faktisk ha en sammenheng med selve produktets appell, ikke minst blant unge.

Vi lever i en tid der konkurransen om tid og oppmerksomhet skjerpes år for år.

I en gren som i tillegg sliter med at et lite land er så dominant som det Norge er, er det viktig å ta skikkelige diskusjoner om «tradisjoner versus fornyelse».

Det ordskiftet er i full gang innad i den norske leiren, og ble et tema på pressekonferansen foran verdenscupen her på Lillehammer.

Mens eldre krefter på i leiren har uttrykt skeptisk til utprøving av konsepter som 100 meter på ski, som et forsøk på å øke underholdningsappellen, har 23 år unge Johannes Høsflot Klæbo øynene åpne for forandringsbehovet.

Mens det var påfallende laber interesse for å stille spørsmål til Therese Johaug, Martin Johnsrud Sundby og nevnte Klæbo om det som skal skje i helgen, var klyvets konges betraktninger om langrennssportens fremtid ytterst interessant.

Han har jo rett i at noe må gjøres for å lokke til seg yngre. Og det er en forskjell på å trenge 100 meter med snø og å bygge opp mot å skulle tåle fem lange mil i skogen.

Selvsagt kan interessen for pionerprosjektet ha en sammenheng med at Johannes Høsflot Klæbo selv er så kjapp, men det blir for enkelt å avfeie argumentene hans med slikt. Og som han selv understreket, så er han ikke ubeseiret når distansen er på Usain Bolt-nivå.

Overordnet sett har langrenn så omfattende fremtidsutfordringer, både hva gjelder manglende bredde i toppen og en eskalerende klimakrisen, at det er grunn til å ta diskusjoner om hvor man skal på lang sikt på alvor.

Også her har Klæbo selvsagt rett når han understreker at man ikke har noe å tape på å teste ut 100 meter, og tilsvarende kan anføres om andre nyvinninger som kan dukke opp.

Det lever på lånt tid at man kan ha 12 OL-øvelser i en gren der én nasjon er så grådig, og ser man inn i glasskulen er det et sentralt skipolitisk spørsmål å drøfte hvor mye som bør endres, og det i hvilken takt.

Men at det på sikt ikke er noe vei utenom å trappe opp utviklingen av konsepter som «supersprint», fremstår temmelig åpenbar.

I 2019/2020-sesongen er det seks renn i «supersprint-serien», og det blir spennende å se hvordan Klæbo vil prioritere interessen fremover.

Denne helgen er det dog mer tradisjonelle former som gjelder, og dessverre er vi der at håpet om noen reell svensk-norsk duell på Lillehammer fremstår rimelig illusorisk.

I Ruka tok var det helnorsk dominans på kvinnesiden, og foran skiathlon er vel det eneste spenningsnivået hvor stor avstanden blir fra Therese Johaug til resten.

På herresiden er Iivo Niskanen ventet å sprenge fra start lørdag, men antallet nordmenn i teten blir neppe akkurat lavt til slutt.

Det vil sikkert begeistre mange norske sofaslitere at det ligger an til nok en kruttsterk vinter.

Men det er noe med produktet, ikke minst i post-Northug-æraen, som på et eller annet punkt blir nødt til å fornye seg.

Da er det viktig å ta diskusjonene tidlig nok på ulike konkurransearenaer. Og trolig er det en usedvanlig god idé å lytte til Johannes Høsflot Klæbo.

Publisert: 06.12.19 kl. 19:15

