Vegard Ulvang har interessante perspektiver om norsk idretts fremtid. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Kommentar

Ulvang tør der andre tier

Mye av norsk talentutvikling baserer seg på dugnad og frivillig foreldreinnsats. Hvor bærekraftig er egentlig det norske systemet på sikt?

Det er interessant å se at en kapasitet som Vegard Ulvang melder seg på ordskiftet om hvordan norsk idrett drives. Han kommer med tanker vi veldig sjelden hører fra noen med lang fartstid i bevegelsen.

Det er fullt mulig å problematisere om den norske modellen er den beste i ett og alt.

Ulvang tar selvsagt utgangspunkt i ski, der han snakker om at det leveres «diamanter til landslagene», basert på frivillige trenere og foreldre uten lønn, at man skynder seg hjem fra jobb for å følge opp barna.

Casper Ruud er et av de mest brennhete navnene i norsk idrett. Har den suksessen noe med hvilken idrettsmodell som gjelder å gjøre, eller er det andre faktorer som gjør utslaget? Foto: CLAUDIO REYES / AFP

Men hvor lenge vil vi som samfunn kunne ha det slik, i en tid der presset i arbeidslivet kan kreve mer av mamma og pappas tid?

Ingen skal være i tvil om at frivilligheten er en ekstremt viktig og konstruktiv bidragsyter i det norske samfunnet. Ifølge satellittregnskapet til Statistisk sentralbyrå bidro innsatsen lagt ned i frivillig arbeid til en verdiskapning tilsvarende 75,7 milliarder kroner i 2017.

Én ting er det økonomiske bidraget, ikke minst i idretten.

I tillegg har foreldres prioritering av egen fritid til for eksempel trenergjerning, billettsalg på cuper, transport og kioskvakter en uvurderlig verdi for å skape trygge og sunne rammer for utvikling og sosialisering av barna våre. Det finnes neppe en viktigere arena for inkludering enn en fellesskapsorientert idrettsbevegelse.

So far, so good.

Men en diskusjon som litt for sjeldent tas internt, er om den sosiale tankegangen skal ha æren når det dukker opp nye som hevder seg helt i toppen. Eller er det helt andre faktorer som skiller klinten fra hveten enn hvordan norsk idrett er organisert?

Når du ser en del av de unge som stormer frem, typer som Jakob Ingebrigtsen, Casper Ruud og Viktor Hovland, er det vanskelig å se noen sammenheng mellom suksessen og at den norske idrettsmodellen er så basert på lek og frivillighet.

I mange tilfeller er det noe ekstraordinært i enkeltfamilier eller miljøer som er utslagsgivende.

«Toppen springer ut av bredden» er gjerne mantraet som råder når idrettsledere møtes, og det går gjerne vinter og vår mellom hver gang noen i etablissementet snakker høyt om at andre varianter kan fungere.

Også når det gjelder selve forutsetningen for modellen – graden av frivillighet – er det forstemmende få interne diskusjoner om en så dugnadsbasert modell vil holde fremover i tid.

Hvordan spiller det inn at krav ellers i livet, og hvordan folk lever livene sine, faktisk kan endres med samfunnsutviklingen?

Hva gjør det med frafall av talentene at det kan være så krevende å kombinere toppidrett og utdanning?

Hvor mange slutter fordi støtteordningene fra Olympiatoppen er for dårlige?

Hva når andre ting krever tid og oppmerksomhet?

Tilbake til Ulvang: Han lufter tanken om en amerikansk modell med universitetslag, for å ikke miste dem mellom 20–25 år før de eventuelt er kvalifisert til et landslag. Nå er amerikanske tilstander hverken løselig over natten eller nødvendigvis ønskelig, med økonomiske klasseskiller og stipendprinsipper blant temaene som ville dukket opp. Men grunntanken er spennende å drøfte, og frafallet av potensielle talenter i dag er et stort problem for norsk idrett.

Da kan det være sunt å tidvis ha en diskusjon der det etablerte ikke nødvendigvis har rangen på autopilot, men å kunne åpne opp for at tanker tenkt andre steder i en eller annen grad kanskje også kunne styrke hvordan vi gjør ting her på berget.

Veldig mye fungerer godt i norsk idrett, men det er slett ikke sikkert at gårsdagens løsninger er de beste for morgendagen. Da er det sunt at folk som Vegard Ulvang kaster inn noen brannfakler i et ellers statisk debattklima.

Publisert: 04.03.20 kl. 11:15

