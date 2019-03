DUELLEN: Therese Johaug foran Ingvild Flugstad Østberg før spurten som har tematisert «kampfiksing i langrenn. Foto: Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Østberg avfeier kritikk rundt «kampfiksing» med Johaug

LYGNA (VG) Ingvild Flugstad Østberg tilbakeviser reaksjoner fra finsk hold og tematisering av «kampfiksing» i langrenn uken etter verdenscupavslutningen i Canada.

Bakgrunnen for at dette har blitt et tema den siste uken er at Flugstad Østberg ga opp spurten om 2. plassen i mini-touren mot Therese Johaug tidlig inne på oppløpet under verdenscupavslutningen i Canada. Det sikret definitivt Johaug 3. plassen i verdenscupen sammenlagt, ettersom hun da havnet seks poeng foran finske Krista Pärmäkoski.

I ettertid gikk den finske landslagslederen Anssi Pentsinen ut og gjorde det klart at han ikke så på dette som en ærlig kamp, ifølge avisen Ilta-Sanomat, og at det snøt Pärmäkoski for podiumplassen sammenlagt. Det utgjorde også rundt 30.000 kroner i forskjell i premiepenger. I tillegg har utøvere gjerne også bonuser knyttet til sportslige prestasjoner.

– Jeg har registrert at det har vært litt diskusjoner rundt dette, sier Flugstad Østberg til VG etter NM-gull i lagsprint.

Under tittelen «Kampfiksing i langrenn: Østberg la seg – Ga fordeler til venninnen Johaug» skrev også langrennsnettstedet langrenn.com en leder denne uken.

Det ble det der gitt klar beskjed om at det bør bli et tema fremover for Skiforbundet om det foregår ubevisst eller bevisst kampfiksing i langrenn og hvor grensene burde gå.

– Jeg har to kommentarer til dette. Det ene er at Therese hadde tatt den spurten der uansett. Det var ikke noe jeg ga henne. Og det andre er at det er litt morsomt at når gutta samarbeider og hjelper hverandre så er det genierklært. Men dersom vi hadde gjort det, som vi ikke gjorde nå, så er det liksom kampfiksing og ikke bra i det hele tatt, sier Flugstad Østberg.

NM-GULL: Ingvild Flugstad Østberg og Tuva Bakkemo tok NM-gull for Gjøvik under lagsprinten torsdag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

NRK-ekspert Fredrik Aukland var ikke overbevist av sluttspurten i NRKs studio etter rennet sist helg, selv om han ikke ville påstå noe om avtalt spill. Men han uttalte:

– Jeg har sett Ingvild spurte bedre enn hun gjorde i dag.

Samtidig reagerte TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad på svarene til Østberg og Johaug, da de etterpå snakket om at de hadde regnet på ulike utfall før siste dagen av verdenscupen. Han mente Johaug uansett ville vunnet denne spurten og at det var uttalelsene som var uheldige.

Selv hadde Flugstad Østberg sikret seg sammenlagtseieren i verdenscupen før oppløpet. Hun gjør det klart at hun ikke har noe i mot Krista Pärmäkoski.

–Jeg syns hun er en fantastisk jente og unner henne veldig mye. Det har ingenting å gjøre med det, sier landslagsløperen.

Gullvinneren på tremil Sjur Røthe sier han ikke selv har sett innspurten mellom de norske jentene i Canada ordentlig og vil ikke bedømme den spesifikke situasjonen. Men han mener på generelt grunnlag at det er et skille mellom hvordan man skal hjelpe hverandre med drahjelp underveis og opptreden i en spurt.

– Det er fullt lovlig å hjelpe hverandre. Men på hvilken måte. Der er jeg litt mer usikker på hvor grensen går, sier Røthe og snakker om at drahjelp underveis er riktig å gjennomføre.

– Hvordan ville du vurdert en lignende spurtsituasjon med en lagkamerat?

– Du skal spurte til mål og prøve å komme så langt opp på listene som man klarer. Men bytte på å dra underveis er greit, sier Røthe.

