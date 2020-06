TILBAKE I TRENING: Emil Iversen startet sesongoppkjøringen 1. juni. Her er han i Granåsen. Foto: Ole Martin Wold, Scanpix

Iversen etter oppstarten: – Det føles veldig tungt

TRONDHEIM (VG) Humøret er som vanlig godt, men Emil Iversens (28) oppkjøring til neste sesong har startet brutalt.

Nå nettopp

– Det føles veldig tungt. Jeg har vondt i nakke, skuldre, armer, rygg, lår og legger. Det var en tøff start. Sånn er det når ferien blir så lang. Da ruster noen kroppsdeler – men vi skal få det i gang igjen. Det er artig å være tilbake på trening og trivelig å være sammen med trøndergjengen her nå, forteller Iversen til VG etter en treningsøkt i Granåsen.

Coronasituasjonen som oppsto i midten av mars førte til et lengre avbrekk enn normalt. Dermed var det også tyngre å starte opp igjen 1. juni, men hodet har hatt godt av pausen.

– Jeg tror jeg begynner å bli klar igjen mentalt for å legge ned en steinhard jobb for å bli god skiløper igjen til vinteren, sier 28-åringen.

Ba om corona-test

Sist sesong så Iversen glitrende ut i sporet – helt frem til Tour de Ski. 29. desember måtte Meråker-karen bryte med sykdom. To måneder senere, på et tidspunkt hvor Iversen hadde gitt opp sesongen fullstendig, slo han plutselig tilbake med en overraskende 3. plass under Ski Tour 2020 på hjemmebane.

Han vet fortsatt ikke hva som førte til den varierende formen.

– Det er et godt spørsmål. Jeg vet egentlig ikke helt selv hva som skar seg. Jeg angrer egentlig ikke på noe av det jeg gjorde. Jeg syns jeg trente steinbra – mer enn noen gang. Samtidig var jeg så god et par uker at jeg ikke kan si at jeg trente feil, heller. Men jeg ble forkjølet på vei til Tour de Ski. Det ødela nok mer enn jeg hadde hatt mareritt om, reflekterer Iversen.

– Du huket av for å testes for corona i forbindelse med en blodprøve, ifølge Adressa?

– Ja, det stemmer. Jeg tenkte jeg skulle sjekke det, for jeg var veldig syk etter touren. Vondt i hodet og mye forskjellig. Jeg har ikke hørt noe, så jeg regner med at det ikke var corona. Når du får sykdom, får du en X-faktor inn i systemet og treningsbelastningen, som kanskje gjorde at jeg var for ivrig for tidlig.

TUNGT: Iversen forteller om ømme muskler etter oppstarten. Foto: Ole Martin Wold, Scanpix

Corona-tiltakene kan hjelpe

– Tror du ting går greit når du begynner hardkjøret denne sesongen eller er du redd for at det kommer en lignende smell?

– Jeg har alltid troen. Slik samfunnet er blitt nå, er det et veldig fokus på å vaske hendene og holde seg hjemme når man er syk. Det er sånn vi langrennsløpere har levd hele livet. Det vil være veldig bra for min del hvis syke folk ikke er på fly og ute og reiser. Da er sjansen for at vi blir syke, veldig mye mindre. Det kan være et pluss for meg at vi har fått nye standarder når det gjelder sånne ting, sier Iversen.

EMIL IVERSEN Født 12. august 1991, Meråker.

OL-deltager 2018 (8.-plass i individuell sprint som best)

VM-deltager 2017 og 2019 (gull i lagsprint og stafett i Seefeld)

Juniorverdensmester i stafett 2011

Syv individuelle verdenscupseirer 2016-20, senest i Trondheim i februar i år

6. plass som best i verdenscupen sammenlagt (2019)

Tre NM-gull 2019 Vis mer

Det er usikkert hvordan kommende sesong vil forløpe med tanke på coronarestriksjoner. Iversen vil uansett nedprioritere verdenscupen.

– Det er kun VM som gjelder for meg i år. Nå er det individuell VM-medalje man har ambisjon om å få til. Det er det eneste jeg tenker på. Får jeg én individuell VM-medalje, vil jeg være superhappy, forteller 28-åringen, som i fjor ble verdensmester både på lagsprint og stafett i Seefeld.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen var mannen som ledet økten VG overvar. Han mener en av allrounderen Iversens viktigste arbeidsoppgaver er å holde seg frisk.

– Emil må bare passe på helsen og ikke bli syk og få en smell. Det tar tid, og det har man ikke råd til som skiløper. Hvis han klarer å holde sesongåpningene han har gjort før – lenger, er han der han skal være, sier Monsen til VG.

TRENEREN: Arild Monsen ledet økten i Granåsen hvor blant andre Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen deltok. Foto: Ole Martin Wold, Scanpix

Publisert: 07.06.20 kl. 21:54

Les også

Fra andre aviser