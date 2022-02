forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Emil Iversen: Usikker på fremtiden – varsler samtale om privat satsing

ZHANGJIAKOU (VG) Emil Iversen (30) legger ikke skjul på at han er usikker på landslagsfremtiden etter bråket i forbindelse med OL-uttaket. Han vil ta en prat med trønderkompis Didrik Tønseth (30), som satser privat.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Denne sesongen er ikke min beste. Det har vært mye forskjellig. Idrett er oppturer og nedturer. Jeg beklager selvfølgelig og tar på meg all skyld for at vi ikke kjemper om gull, sier Iversen til VG, mens snøen laver ned på OL-stadion 1650 meter over havet.

Han fikk det tøft på førsteetappen av stafetten som endte med sølv bak ROC. Mange ble overrasket da Iversen ble tatt ut til å gå.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

Tidligere i uken gikk han ut i NRK og sa han følte seg dolket i ryggen som følge av at han ikke fikk gå 15-kilometeren – noe Iversen mener han fikk lovnader om. Han varslet at smellen kunne få konsekvenser for samarbeidet.

– Jeg vet ikke akkurat hva jeg skal si til det nå. Det har vært noen spesielle dager jeg gjerne skulle vært foruten. Men nå har det skjedd. Nå er det litt vanskelig å si hva som skjer i fremtiden, vi får se bare, sier Iversen på spørsmål om å utdype hva han mente.

– Vil du gå på landslaget neste sesong?

– Vi får se ... Det begynner vel å nærme seg at jeg nesten ikke er kvalifisert nå. Jeg vet ikke. Jeg får høre med Didrik (Tønseth, journ.anm.). Han har kjørt i gang en kjempesatsing privat. Han er bare én på laget da, og det er ikke sikkert han vil ha flere, men jeg får i hvert fall ta en prat med ham.

Iversen virker å svare med litt glimt i øyet som han «alltid» gjør, samtidig som det er lett å skjønne at det ligger et alvor i denne betente situasjonen.

Didrik Tønseth mistet landslagsplassen før sesongen og har siden satset privat. Tønseth var OL-aktuell lenge, men resultatene i Tour de Ski holdt ikke.

– Hvordan er ditt forhold til langrennssjef Espen Bjervig i dag?

– Jeg vet ikke helt, jeg har ikke så lyst til å tilføye noe mer enn det jeg har sagt, svarer Iversen.

Tønseth var med å ta OL-gull på stafett for fire år siden, han tar gjerne en prat med Iversen om et felles treningsopplegg.

– Men da må han tilbake på det nivået har var sist sesong, sier Tønseth til VG.

Selv fikk han et løft denne sesongen, etter at han mistet landslagsplassen i fjor. I likhet med Iversen er Tønseth bosatt i Trondheim.

– Den gangen var Emil dønn ærlig overfor meg, nå kan jeg være ærlig overfor ham. Akkurat nå er han en ubrukelig skiløper. Han trenger en stor endring i treningsopplegget sitt for å komme tilbake, sier Tønseth og legger til at potensialet til Iversen er å være en av verdens beste.

Han mener det som har hjulpet ham er tett oppfølging fra trener Trond Nystad og god kontrolljobb fra kamerat og NTNU-student Einar Moxnes.

– På landslaget er man på samling sånn cirka hver fjerde uke, men det er treningsjobben hver dag som er viktig, sier Tønseth.

GODE KOMPISER: Emil Iversen og Didrik Tønseth på Lillehammer i 2018.

Til NRK beskrev Iversen uttaksprosessen til 15-kilometeren slik:

– Det var veldig tungt å oppleve et slikt tillitsbrudd fra ledelsen over meg. Denne prosessen gjør at jeg har liten tillit til de som styrer. Den tilliten er sterkt svekket. Jeg har ikke opplevd noe sånt i livet mitt, hverken i ski-karrieren eller utenfor.

– Hvem ga deg lovnaden om å gå 15-kilometeren, spør VG.

– Jeg skal ikke si så mye mer om den saken. Det får bli mellom oss. Det er ikke så mange personer det angår. Vi får gjøre opp. Det har vært noen spesielle dager, svarer Iversen.

Tidligere landslagsprofil Martin Johnsrud Sundby antydet at allroundtrener Eirik Myhr Nossum ønsket at Iversen skulle gå 15-kilometeren, men ble fintet ut av sprinttrener Arild Monsen og Bjervig. Skitoppene har ikke ønsket å svare på særlig mye rundt uttaket.

«Alt som omhandler den saken tar vi internt», har Bjervig og Nossum svart gjentatte ganger.

Pål Golberg mente Iversen kunne ha ventet med tiraden mot ledelsen til et annet tidspunkt enn kvelden før 15-kilometeren, og Iversen forstår det – men angrer ikke.

– Jeg har beklaget, men samtidig så står jeg på en måte for det jeg sa. Det er jo kjedelig hvis noen er skuffet for det, men det er nå en liten bagatell, sier Iversen.

Iversen innrømmer at sesongen hans har vært svak.

– Det har vært mye forskjellig. Idrett er oppturer og nedturer. Jeg beklager selvfølgelig og tar på meg all skyld for at vi ikke kjemper om gull i dag, sier trønderen.

– Det er langt fra mitt beste. Det er bare å erkjenne. Maren Lundby tipset om «Skal vi danse», og jeg takker for alle tips jeg kan få nå. Det er ikke sikkert det blir det, men noe må jeg finne på.

– Hva har gått galt denne vinteren?

– Det må jeg tenke på. Jeg har mine mistanker, men jeg føler jeg har fått god tid til å fundere nå. Det blir litt for tøft dessverre her i høyden og i de løypene i dag.

Iversen fikk en brukbar start på sesongen, men utover desember ble resultatene svakere og svakere. Tour de Ski brøyt han etter flere fiaskorenn.

Sist vinter imponerende derimot Iversen med å redde Norge i VM-stafetten og som verdensmester på femmila.