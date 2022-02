USIKRE KORT: Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger (i speilbildet) på pressekonferansen torsdag morgen kinesisk tid.

Røthe om OL-fiaskoen: − Selvtilliten fikk seg en knekk

ZHANGJIAKOU (VG) Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer går lørdagens OL-femmil i fristil. Røthe har trengt tid etter at han brøt tremila.

– Det føles greit nå. Skøyteformen har vært stabil i år. Men selvtilliten fikk seg en knekk etter tremila, og jeg har trengt litt tid for å komme meg, sier Røthe til VG i OL-landsbyen for utøverne.

Tremila med skibytte, for snart to uker siden, ble en av karrierens største nedturer. Vossingen brøt allerede på klassisk-delen. Siden har han ikke gått renn her i OL. I forkant av femmila har han prøvd å sosialsere seg mest mulig og har sett ekstremt mye OL på TV.

– Jeg vil tro jeg er en av de som har fått med meg mest. Det har vært litt kjipt å ikke få gå skirenn, men samtidig har det gått veldig fint, sier Røthe.

Han har levert flere topplasseringer i skøyting i år og er tradisjonelt sterk på femmil.

– Sjur har vært en helt annen mann i skøyting enn i klassisk i år, uten at hverken han eller jeg skjønner helt hvorfor, sier trener Eirik Myhr Nossum.

En annen som er nysgjerrig på formen er Simen Hegstad Krüger, som ble coronasmittet i Italia på siste leir før OL. Han har ikke gått skirenn siden romjulen og ankom Kina først i starten av denne uken.

– Jeg har prøvd en kontrollert hardøkt her. Det er tøffe løyper og forhold, men kroppen kjennes ganske normal ut, sier Krüger til VG.

Han fikk ti dager isolasjon på hotell i Seiser Alm hvor det ble trening på sykkel. Siden hadde han noen fine dager på ski i høydeparadiset før Beijing-flyet tok av fra Zürich.

KLAR FOR FEMMIL: Etter å ha blitt coronasmittet og tilbragt tid i isolasjon i Italia, er Simen Hegstad Krüger nå i OL og klar for lørdagens femmil.

Men Nossum forklarer at treningen til Krüger naturligvis har blitt veldig amputert de siste ukene.

– Det har vært gradvis opptrapping av ski. Sammenlignet med uten covid har det vært ganske lite trening og mindre som har gått på pumpa, men er det noe han har, så er det pumpe, sier Nossum.

– Hvor mange hardøkter har han fått?

– Veldig få. Han hadde en for to dager siden, som var veldig positiv, men han går jo da alene og det er veldig vanskelig å vurdere for ham også. Men alt kjentes normalt ut.

Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo har vist at formen er på plass i Beijing. Holund stakk fra feltet i Seefeld-VM i 2019 tidlig og gikk inn til ett gull som vakte oppsikt, men tror ikke det vil bli mulig i OL.

– Jeg har to løpsopplegg, men det kommer til å skje mye på denne femmila og det vil bli tøft. Jeg skal spille på mine styrker og disponere løpet godt, sa Holund etter stafetten.

– Tror du det er mulig til å stikke av tidlig?

– Nei, det er veldig vanskelig å gjenskape det løpet. I 2019 var jeg en outsider, og jeg tviler på at noen lar meg gå på denne femmila her, svarer Holund.

Nossum nevner Aleksandr Bolsjunov, Dennis Spitsov, Iivo Niskanen og Jens Burman som sterke konkurrenter til de norske. De norske tviler på at det er mulig å gjøre mye taktisk i de brutale løypene i Zhangjiakou. De venter at det blir en ren fysisk prøve.

– Taktikk er sekundært. Det viktigste er at løperne har fulle batterier og får i seg drikke. De norske skal selvsagt ikke ødelegge for hverandre, men maksimere sjansen for norsk gull, sier Nossum.