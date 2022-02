KRITISK: Hans Christer Holund vil ikke gå skirenn i Russland.

Holund til VG: − Det blir feil å arrangere skirenn i et land som går til krig

Hans Christer Holund (32) ber FIS droppe den planlagte verdenscuphelgen i Russland. Bakgrunnen er konflikten med Ukraina.

– Det blir feil å arrangere skirenn i et land som går til krig.

Det sier Hans Christer Holund til VG.

Verdenscupen i langrenn skal etter planen avsluttes i Tjumen i Russland 18.–20. mars, men kan bli flyttet til et annet sted. Årsaken er den anspente politiske situasjonen mellom Russland og Ukraina.

Holund hadde av ulike årsaker bestemt seg for å droppe reisen til Tjumen før konflikten mellom landene eskalerte.

– Jeg håper FIS klarer å flytte rennhelgen, og ikke bare avlyser, sier langrennsløperen som nylig kom hjem fra OL.

Östersund er en aktuell erstatter for Tjumen. Direktør i det svenske skiforbundet, Ola Strömberg, sier til SVT at de har fått beskjed om å være beredt til å overta.

– Det føles ubehagelig å konkurrere i Russland gitt den geopolitiske situasjonen. Det ville definitivt vært rimelig om FIS ser om det kan flyttes til et annet land, sier Strömberg til kanalen.

Ifølge renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, har de foreløpig ikke konkrete planer om å flytte rennene fra Russland. Han opplyser imidlertid at de forbereder en alternativ plan.

VG var tirsdag i kontakt med Norges langrennssjef Espen Bjervig. Han forteller at de forholder seg til FIS’ avgjørelse og Utenriksdepartementets reiseråd.

– Russland får kritikk fra enkelte hold for bevegelsene de gjør i Ukraina. Bør Norge ta et standpunkt og ikke bidra til deres arrangement her ved å bli hjemme?

– Vi må forholde oss til det rammeverket som er. Det blir litt som vi pratet rundt med Kina: Om man skal bruke muligheten til å markere noe når man er der. Men vi forholder oss til norske myndigheter. Så får vi se hva FIS kommer frem til, svarer den norske langrennssjefen.

Onsdag opplyser Ukrainas sikkerhetsråd at de vurderer unntakstilstand i landet. Samtidig mobiliseres reservestyrkene og sivile får nå tillatelse til å bære våpen.

