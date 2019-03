Johaug spurtslått av Nilsson:- Stina knuste meg ikke som i VM

Stina Nilsson (25) slo Therese Johaug (30) i spurten da hun vant 10-kilometeren i Canada, foran den norske skistjernen. For første gang denne sesongen kunne ikke Johaug juble for seier etter et distanserenn.

For under fellesstarten bet svenske Stina Nilsson seg fast i ryggen til Therese Johaug , selv om den norske skistjernen kjørte alt hun kunne i front.

På vei mot mål satte Johaug inn høygiret for å avgjøre, spesielt i den siste stigningen, men hun klarte ikke å bli kvitt den svenske jenta.

Og da så det ut som det gikk mot svensk seier for andre dagen på rad i verdenscupfinalen. For deretter staket også den svenske jenta forbi Johaug på oppløpet.

– Det er stort av Nilsson å vinne her, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn etter av den svenske jenta vant med 0,2 sekunder foran Johaug.

REPRISE: Therese Johaug ble slått i spurten av Stina Nilsson under VM-stafetten for tre uker siden. I Canada ble hun slått i klassisk. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Johaug har fått notert bare topp-plasseringer etter alle distanserenn tidligere i sesongen, men nå ble svenske Nilsson for sterk. Det var også Nilsson som slo Johaug i spurten i VM-stafetten.

– Stina knuste meg ikke slik i dag som hun gjorde i stafetten i VM. Det var artig å se, sier Johaug til NRK etter målgang.

Resultater 10 km kvinner 1. Stina Nilsson 2. Therese Johaug +0,2 sek 3. Ingvild Flugstad Østberg +1,5 sek 4. Ebba Andersson +25,4 sek 5. Krista Parmakoski +26,8 sek 6. Maja Dahlqvist +39,6 sek 7. Anastasia Sedova +42.5 sek Vis mer vg-expand-down

– Johaug har vunnet alle distanserenn og det siste skulle hun ikke lykkes med. Det var en løype som var lett og et føre som var raskt. Stina Nilsson imponerer,sier NRK-ekspert Fredrik Aukland på tv-sendingen.

Samtidig ble Ingvild Flugstad Østberg nummer tre og skaffet seg et solid grep om verdenscupseieren sammenlagt.

Returen til Holmenkollen for to uker siden ble en opptur for suverene Johaug:

Verdenscupfinalen i Canada består av tre renn i en mini-tour. Therese Johaug startet langt bak i feltet på fellesstarten på grunn av rangeringen etter fredagens sprint. Men etter 3 kilometer var skistjernen i tet sammen med Ingvild Flugstad Østberg, foran et kobbel med svenske løpere.

Halvveis i rennet kvittet de norske jentene seg med VM-sensasjonen Frida Karlsson og rykket fra i tet.

Det var lenge en jevnere fellesstart enn tidligere denne sesongen, men alt handlet om Norge og Sverige i kvinnelangrenn igjen.

Men Stina Nilsson slapp aldri.

– Jeg prøvde så godt jeg kunne, men hun hang som et slips hele veien. Det er artig å se de stegene hun har tatt i distanserenn, sier Johaug om konkurrenten.

Flugstad Østberg kjemper en viktig kamp om sammenlagtseieren i verdenscupen med Natalia Neprjajeva. Men den russiske konkurrenten var langt bak i feltet under den viktige fellesstarten og ble nummer 19.

– Jeg hører rykter om at hun var nedpå og det var ikke artig, sier Flugstad Østberg til NRK.

Hun var selv irritert over at hun ikke kjempet med de to beste på oppløpet, ettersom hun mente hun hadde overskuddet til det lørdag.

– Man skal holde seg på bena her. Jeg var nær ved å kjøre ut selv, sier Flugstad Østberg.

På tampen av sesongen har Nilsson virkelig funnet formen og ligger nå meget godt an til å vinne mini-touren i Canada, i det bare en 10 kilometer lang jaktstart i skøyting gjenstår av sesongen.

23.03.19 14:42