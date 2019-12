TUNG SESONGSTART: Frida Karlsson, her under minitouren i finske Ruka forrige måned. Foto: Terje Pedersen

Frida Karlsson må droppe konkurranser etter helsesjekk

Sveriges langrennkomet Frida Karlsson (20) må på ubestemt tid kutte ned på trening og droppe konkurranser. Det er uvisst når VM-gullvinneren fra Seefeld vil være tilbake for fullt.

For mindre enn 10 minutter siden

Det meddeler Det svenske skiforbundet i en pressemelding mandag ettermiddag.

«I forbindelse med en helsekontroll som ble gjennomført forrige uke avga Frida Karlsson resultater som innebærer at hun en tid må redusere sin totale belastning», skriver Svenska Skidförbundet.

Sveriges landslagslege Magnus Oscarsson vil ikke fortelle hvilke krav hun ikke har oppfylt og hvilke korrigeringer hun må foreta.

— Langrenn på elitenivå stiller høye krav til balanse mellom de store mengdene trening og restitusjon, sier han.

Frida Karlsson er ifølge pressemeldingen for tiden forkjølet. Hun har selv ønsket å fortelle offentligheten om hvorfor hun ikke kommer til å delta i konkurranser i nærmeste fremtid.

— Akkurat nå er jeg veldig lei meg og skuffet. Det er lett å la seg stresse, men man må se det langsiktig. Jeg skal gjøre alt for snart å være tilbake i konkurransesporet, samtidig som jeg vil kunne holde på i mange år, uttaler Frida Karlsson ifølge Det svenske skiforbundet.

Landslagslege Magnus Oscarsson vil ikke spekulere hvor raskt hun kan være tilbake for fullt. Han sier at Frida Karlsson trenger «lugn og ro» for å kunne rette fokus mot de rette sakene,og ikke ha som mål å være tilbake til en spesiell konkurranse.

Publisert: 09.12.19 kl. 17:33

Mer om