NY NEDTUR: Martin Johnsrud Sundby. Foto: terje Pedersen

Holund forstår ikke Sundbys nedtur: - Han har vært råsterk

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby (35) valgte å bryte rennet. Så forlot han stadionområdet. Lagkameratene er overrasket.

Oppdatert nå nettopp

– Det funker ikke.

Det var den korte oppsummeringen Martin Johnsrud Sundby ga NRK etter at han valgte å bryte søndagens 15 kilometer fristil. Deretter forlot han stadionområdet, uten å si noe som helst.

Hans Christer Holund ble nummer tre på Beitostølen søndag. 8,7 sekunder bak Simen Hegstad Krüger som vant. Holund syns det er vanskelig å forstå Sundbys nedtur.

– Han har vært veldig sterk siste månedene, senest på samlingen på Sjusjøen var han råsterk. Før helgen hadde jeg han som en favoritt på de distansene her. Så jeg er litt overrasket, men jeg har ikke snakket med ham etter løpet, sier Holund som aldri har brutt et skirenn.

Topp 10, 15 kilometer fristil 1. Simen Hegstad Krüger 30.16.4

2. Martin Løwstrøm Nyenget + 3.7

3. Hans Christer Holund + 8.7

4. Jan Thomas Jenssen + 9.3

5. Eirik Sverdrup Augdal + 14.4

6. Sjur Røthe + 21.8

7. Vebjørn Turtveit + 24.4

8. Harald Østberg Amundsen + 24.5

9. Erland Kvisle + 26.0

9. Gaute Kvaale + 26.0

Det ble en thriller mellom de som var igjen ute i løypa:

Vinner Krüger er også overrasket. Han tror det er noe mer enn bare tunge ben, siden lagkameraten brøt.

– Martin har vært i bra form. Jeg vet ikke om det er noe småsykdom eller noe han brygger på. Da er det dumt å pushe kroppen for hardt, sier Krüger og fortsetter:

– Men det var nok ikke dette han håpet på. For selv om dette ikke er noen viktig helg for ham, så er det aldri gøy å gå dårlige skirenn.

Landslagstreneren: – Bekymret

Sundby kastet skiene, løp over til smørebussen, hentet sakene sine og forsvant inn i Beitostølen-tåken og ut av stadionområdet.

35-åringen skuffet da han endte som nummer 31, nesten to og et halvt minutt bak vinneren Didrik Tønseth på lørdagens 15 kilometer klassisk.

Da var det en fryktelig selvkritisk Sundby som møtte VG etter rennet:

De fleste ventet å se en helt annen Sundby søndag, men det ble en ny, tung dag for 35-åringen.

Mannen som skal bli far for tredje gang til våren startet friskt og var bare 1.7 sekunder bak teten ved sekunderingen på 2.2 kilometer, men så begynte han å tape tid.

les også NRK: Sundby blir pappa for tredje gang

5 kilometer: 11.8 sekunder bak.

7.2 kilometer: 23 sekunder bak.

Det var det siste målepunktet han passerte før han valgte å bryte.

FORSVANT: Her forlater Martin Johnsrud Sundby området på Beitostølen. Foto: Camilla Vesteng

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sier til VG at han ble tatt litt på sengen da han fikk høre at Sundby hadde brutt.

– Det er jo litt overraskende. Jeg blir aldri bekymret for et dårlig skirenn sånn som i går, men jeg blir alltid bekymret når noen står av et skirenn, sier Nossum.

– Alle på laget vet at lista er ganske høy for at du gir deg.

Krüger-seier

Heller ikke for Sjur Røthe gikk det veien søndag ettermiddag. NRKs langrennskommentator Jann Post fikk opplyst at Røthe, som sesongdebuterte søndag, falt etter 11.3 kilometer.

Dermed var to av hovedfavorittene ute av kampen om seieren, som Simen Hegstad Krüger stakk av med. Den olympiske mesteren fra 30 kilometer med skibytte i Pyeongchang vant etter en sekundstrid mot Martin Løwstrøm Nyenget. 3.7 sekunder skilte de to.

SEIERHERREN: Simen Hegstad Krüger vant 15 kilometeren i fristil med tiden 30.16.4. Foto: Terje Pedersen

– Det ble en tett duell. Jeg trodde egentlig at det var Hans Christer (Holund) jeg måtte slå for å vinne i dag, men så kom Martin litt under radaren. Det var imponerende av han, sier Krüger til NRK etter seieren.

– Han er en hard nøtt å knekke i skøyting, sier Nyenget om seierherren.

Krüger ble nummer tre på lørdagens 15 kilometer klassisk, og har dermed lagt inn en svært god søknad for å få være med til Ruka neste helg. Da starter verdenscupen.

les også Råsterk Tønseth smadret Klæbo på Beitostølen

Hans Christer Holund, som følte at han gikk med kniven på strupen i jakten på en plass når verdenscup-sirkuset stakes i gang neste helg, var skuffet etter lørdagens 16. plass og dobbeldanset seg til en 3. plass.

– Jeg måtte gamble litt med tanke på Kuusamo, sier Holund, som sier at det alt i alt var en bra dag.

Publisert: 24.11.19 kl. 11:59 Oppdatert: 24.11.19 kl. 13:37

Mer om