Fersket i doping - nå snakker Hauke ut for første gang

Bildene av Max Hauke som blir tatt på fersk gjerning under VM i Seefeld skapte sjokkbølger i en hel idrettsverden. Nå snakker han ut for første gang.

Nå nettopp

Den svenske avisen Expressen møter Hauke i den østerrikske byen Graz.

Videoen der Hauke sitter og får bloddoping i det politiet gjennomfører en razzia mot en internasjonal dopingring, vekker fortsatt vonde minner.

– Hver gang jeg ser de bildene hører jeg lyden av at politiet slår inn døra. Jeg minnes sekundene når jeg innser at alt er over. Det er de tøffeste sekundene i livet mitt, sier Hauke.

Han er imidlertid glad for at avisen tar kontakt. Østerrikeren sitter med et sterkt ønske om å dele sin versjon av det som skjedde.

TATT: Den dopingtatte østerrikske skiløperen Max Hauke under sprint lag i ski-VM i Seefeld. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Dürr var «forbildet»

Både Hauke og landsmannen Dominik Baldauf ble utestengt i fire år for bruk av doping i kjølvannet av skandalevideoen. Hauke ble også dømt til fem måneders betinget fengsel og en bot på drøye 350.000 kroner i en sivil domstol.

De to var imidlertid ikke de første østerrikerne som er tatt i juks. Hauke forteller i intervjuet at det var Sotsji-kometen Johannes Dürr som ble grunnen til at han begynte.

Dürr, som fram til Sotsji hadde vært et relativt ubeskrevet blad, avla positiv dopingprøve og innrømmet bloddoping under OL-et i 2014.

– Johannes var et talent akkurat som meg. Han nådde toppen. Og han dopet seg. Så for meg ble det en sannhet: Den eneste sjansen til å nå toppen var gjennom doping, sier Hauke.

Han viser blant annet til håpløsheten han følte da han sammenlignet sitt landslags ressurser med nasjoner som Norge, Russland og Sverige.

Videre forteller 27-åringen at han tok kontakt med Dürr, som tipset ham om den tyske dopinglegen Mark Schmidt.

Dette beskriver han som «sitt livs feilgrep».

Videoen av Hauke som doper satte sinnene voldsomt i kok hos en nærmest unison langrennsverden:

10.000 euro per sesong

Den østerrikske eksskiløperen deler flere detaljer om hvor lett det var å dope seg og skjule det fra resten av lagkameratene, ettersom de hadde egentrening over lengre tidsperioder.

Han sier han fikk velge seg et kodenavn hos Schmidt, «Moritz», som ble brukt i all kommunikasjon. Schmidt hadde en fastpris 10.000 euro per sesong for sine tjenester.

Dette ga raskt resultater for Hauke, som kjørte 40 sekunder raskere som dopet på 15 kilometer.

Tross dopingen fikk Hauke aldri de helt store resultatene. Dette forklarer han dels med at han gikk saktere enn han egentlig var i stand til, og dels med dårlig utstyr og dårlige ski.

Målet var VM på hjemmebane i Seefeld, der han altså ble tatt.

Under mesterskap forteller Hauke at utøverne ble dopet på utøverhotellet uten at de andre løperne mistenkte noe. Han visste ikke hvem andre som dopet seg, men sier han hadde mistanke om at Schmidt var del av et større nettverk.

Dette nettverket har Hauke valgt å samarbeide med politiet og WADA om å avdekke etter at han ble fersket.

– Nystad visste ingenting

Trond Nystad var en del av det østerrikske VM-teamet som Hauke representerte. Nordmannen sa han var i sjokk da han så videoen av Hauke.

– Jeg holder på å kaste opp. Jeg blir dårlig. Vi har snakket om dette i 28 timer nå. Det blir bare verre og verre. Jeg får vondt i magen, sa han til VG.

Ifølge Hauke visste Nystad overhodet ingenting om dopingen han drev med.

– Nei, nei. Absolutt ikke, sier Hauke.

Publisert: 24.11.19 kl. 19:57