FIS-sjef advarer: Nasjoner må droppe verdenscuprenn

Det er tøffe tider for Norges konkurrenter i skisporet. Italia hadde ikke råd til å delta i verdenscupen på Lillehammer og flere nasjoner må trolig droppe verdenscuprenn av samme årsak denne vinteren.

Det bekrefter Pierre Mignerey, renndirektør for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS), til VG. Han ser alvorlig på situasjonen.

– Nå skjedde dette med Italia. Det skjer trolig med Frankrike og mulig også Tyskland og Tsjekkia utover vinteren. På det neste vårmøtet i FIS kan ingen fra Norge, Sverige eller Russland si at dette ikke er et problem. Dette viser for de store nasjonene at det er et problem og bare må løses, sier FIS-direktør Mignerey til VG.

Italias stjerneløper Federico Pellegrino (29), en av Johannes Høsflot Klæbos største rivaler, forteller at økonomisk tøffe tider kan gi flere forfall for Italia.

– Det er mulig dette ikke bare gjelder en helg. Det avhenger av resultater. Jeg er ikke sikker på hvor mye penger det er til andre halvdel av sesongen, sier Pellegrino til VG.

Med individuelt gull og to sølv fra VM og OL har italieneren stått i spissen for et lag som har tatt totalt seks medaljer de fire siste skimesterskapene.

Hans forklaring på hvorfor hele laget droppet akkurat Lillehammer-helgen, er denne:

– Med en helg med 30 kilometer og stafett, uten sprint, så er det ikke mulig for oss å få et godt TV-publikum. Så vår direktør bestemte at vi droppet rennene, forteller Pellegrino.

Også Tsjekkia, Polen, Ukraina og Hviterussland var nasjoner som ikke reiste til Lillehammer, etter å ha deltatt på verdenscupåpningen i Finland. Østerrike var blant landene som stilte med én utøver. Det har også Storbritannia gjort i sesongstarten. Sveitsiske dameløpere uteble også på Lillehammer, helgen før verdenscupen fortsetter på hjemmebane i Davos.

FIS-direktør Mignerey gikk selv for Frankrike på 90-tallet. Han ser alvoret i at det stilte kun ni nasjoner til start på herrestafetten på Lillehammer, der to russiske lag toppet foran to norske lag:

– At bare ni nasjoner er på start er ikke akseptabelt. Det må få alle til å våkne opp. Men da kan ikke alle forsvare sine egne interesser på møter. Dette er ikke en trend som bare gjelder dette året, men som forsterker seg i år, sier Mignerey,

Han var forberedt på at dette kom til å skje i årets sesong, men reagerer på det lave deltagerantallet på Lillehammer. Det var 51 løpere på resultatlisten i dameklassen og under 60 herrer.

– Det er et uvanlig lavt tall for denne perioden av sesongen. Som oftest er det mange flere som deltar på denne tiden, sier Mignerey som mener noe er galt nå.

Mignerey mener flere grep kan bedre pengepresset:

Kutte størrelsen på støtteapparat i langrennssporten, slik at lagene reiser rundt med færre folk.

Legge opp en bedre sesong reisemessig for lagene, noe som kan bety kutt i arrangørsteder.

At landene, også de store nasjonene, går med på eventuelle kutt i egne lands arrangementer og ikke bare får renndatoene de forventer å få.

Mignerey påpeker at små nasjoner har droppet verdenscuphelger i tidligere sesonger, men at det er nytt at en såpass sterk nasjon som Italia nå må gjøre det samme.

– Det er trist og jeg mener dette er et stort problem. Vi må få det på bordet på neste møte. Det er ikke normalt at slike nasjoner ikke har råd til å komme til alle konkurransene, sier Mignerey.

Norges langrennssjef Espen Bjervig mener Mignerey har mye rett. Han påpeker at også FIS selv har mandat til å gjennomføre tiltak – og forteller at både Norge og Russland har støttet begrensninger for støtteapparat. Bjervig understreker at Norge også merker at sesongen er dyr.

– Vi kan ikke ha en idrett som blir så dyr at det vil begrense deltagelse. Da må vi være smartere, sier Bjervig.

Han sier Norge kan ha 22 personer i støtteapparatet, det maksimale antallet FIS tillater, men at de har kuttet ned på det antallet på flere reiser. I Davos stiller Norge med 26 løpere og 18 i støtteapparatet. Da er de fire personer som ikke jobber med skiene til utøverne.

– Det er ganske trimmet, men man kan nok gjøre mer. Men man kommer til en smerteterskel før man må begynne å tenke annerledes, sier Bjervig.

Italienske Pellegrino er kritisk til rennkalenderen med 39 renn totalt på 21 ulike arrangørsteder. Det er noe FIS også har tatt selvkritikk på.

– Problemet handler ikke bare om penger. Hvilket show gir verdenscupen til publikum? Et bedre show på TV vil gi mer sponsorpenger ikke bare til Norge og Sverige, men også til små nasjoner, sier Pellegrino, som påpeker at fåtall av de 30 beste løperne i verden stilte på stafetten på Lillehammer.

