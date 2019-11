MEDALJEVINNER: Mari Eide på plass i Ruka i Finland i verdenscupåpningen. Sist vinter tok hun VM-bronse på sprinten i Seefeld. Foto: Terje Pedersen

Mari Eide advarer mot sleivkommentarer: – Kjipt å få kommentarer på at man var feitere enn andre

RUKA (VG) Sleivkommentarer på sommerskiskolen i barneårene bet seg fast for Mari Eide. (30). Flere år senere søkte hun råd hos dagens landslagstrener Ole Morten Iversen – og er glad hun fikk klart råd om at det å gå ned i vekt ikke var veien å gå.

Oppdatert nå nettopp

Og hun har en klar oppfordring til at unge løpere burde trene i ungdomsårene og ikke fokusere mye på kosthold.

Og I fjor vant hun overraskende VM-bronse i Seefeld, men tidlig i ungdomsårene var ikke Eide så dedikert til skisatsingen. Og med dagens diskusjon om vektproblematikk i norsk idrett som bakteppe, husker hun godt slengkommentarene på samlingen for skiløpere i tidlig ungdomsalder.

les også Maiken Caspersen Falla overlegen i sesongåpningen: – Jeg skulle eksplodere

– Jeg var ikke så supermotivert for trening og var mest med for gøy. Men det var kjipt å få kommentarer på at man var feitere enn andre, sier Mari Eide til VG om kommentarene fra andre deltagere på samlingen.

Hun forteller at det var en grunn til at det tok mange år før hun valgte å vende tilbake til sommerskiskolen på Dalseter, som i en årrekke har samlet unge skiløpere fra store deler av Norge.

RØK UT: Mari Eide røk ut i kvartfinalen og ble nummer 28 på sprinten i Ruka. Foto: Terje Pedersen

– Det var ikke nødvendigvis fra gutter. Men det var småkommentarer. Jeg var mest med for gøy og hadde ikke tenkt så mye mer over det. Det gikk ganske mange år før jeg dro på sommerskiskole igjen, sier Eide.

Samtidig påpeker hun at det er hun som sitter igjen med VM-bronse den dag og ikke de som kalte henne tjukk.

– Men det har bitt seg fast?

– Ja, det har det. Det er slik at man var ung og ikke så fokusert på trening og kropp. Det har nok endret seg litt for unge i dag. Jeg syns det er ganske tøft for mange unge i dag som har dette med sosiale medier. Jeg er ikke oppvokst med det. Vi hadde ikke den samme runden da vi var unge, sier Eide.

– Jeg tror det er en oppfordring til unge i dag ikke å komme med sleivkommentarer og heller være rå på trening, sier Eide.

Ingvild Flugstad Østberg fikk startnekt sist uke på grunn av helsemessige årsaker. Hun ville da ikke gå inn på detaljene rundt dette, men vekt og kropp har blitt et tema i media og i skimiljøet den siste uken.

Eide sier hun selv stort sett har samme klesstørrelse nå som da hun var 12–13 åring og at hun bare har fokusert på trene med den kroppen hun har.

les også Sundby har bestemt seg: Dropper Tour de Ski

Noen år senere i junioralderen hadde hun dagens landslagstrener Ole Morten Iversen som trener. Da resultatene buttet, vurderte hun imidlertid en kjapp løsning med å gå ned i vekt og luftet ideen med Iversen. Hun fikk klart svar.

– Det er mange år siden. Jeg var frustrert siste året som junior og fikk ikke til de resultatene jeg ønsket. Da utfordret jeg ham på hva jeg burde gjøre. Han var klokkeklar på at jeg måtte trene med den kroppen jeg hadde, sier Eide.

les også Pangstart for Riiber – firedobbelt norsk

Hun er glad for at Iversen satte foten ned og var tydelig den gang.

– Ellers hadde jeg kanskje begynt å tulle med det, men samtidig er jeg er nok altfor glad i mat. Og jeg vet at det er viktig at man er i pluss på trening, sier Eide, som oppfordrer alle unge til å trene best mulig og ikke satse på andre løsninger.

Landslagstrener Ole Morten Iversen advarer mot sleivkommentarer etter å ha blitt fortalt om Eides opplevelse.

– Det skal så lite til for unge jenter at det går så inn i granskogen galt. Det bør folk være klar over. Det bør også trenere og ledere som jobber med den aldersgruppen være klar over. Jeg ser at det ikke er alle som er der, men de som har gått den rette skolen i Norge tror jeg skal være godt drillet på det, sier Iversen til VG.

Iversen husker i dag ikke praten med Eide, som han trente også som junior. Men han har en klar melding til hvordan trenere bør forholde seg til vekttema.

– Vekt og kosthold for jenter er et følsomt tema. Jeg velger å stole på de som har kompetanse på dette området og de rådene jeg har fått. Det er at dersom det blir snakk om vektreduksjon for unge jenter, så bør en ansvarlig trener si «nei, det er uaktuelt», sier Iversen.

Publisert: 30.11.19 kl. 05:27 Oppdatert: 30.11.19 kl. 08:15

Mer om