Northug etter NM-stafetten: – Angret meg

KONNERUD/OSLO (VG) Petter Northug imponerte på stafetten, men ble distansert av Jan Thomas Jenssen.

Jan Thomas Jenssen sprengte feltet på den første etappen, og sørget for en god start for Hommelvik IL.

Til første veksling var det kun to lag helt i front. Eirik Brandsdal (Kjelsås) og Jenssen vekslet først for sine lag, og ristet av seg flere av de største konkurrentene. 11,7 sekunder bak vekslet Lyn Ski med Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger på de to siste etappene.

Petter Northug gikk første etappe for Strindheims andrelag, men klarte ikke å holde følge med Jenssens hardkjør. Northug vekslet på 17. plass, 42,6 sekunder bak tetduoen.

– Etter 300 meter så angret jeg meg. Det er en kropp som er over 90 kilo, så da blir det tungt, sier Northug i pressesonen.

– Jeg kjente at jeg tapte 42 sekunder, men det var absolutt innafor. Jeg har ikke trent. Dette er min andre hardøkt på skøyting siden desember 2018, fortsetter Northug.

Northug har fire stafettgull med Strindheim, da som ankermann. De kom i 2006, 2007, 2014 og 2015.

I desember 2018 kalte Northug inn til pressekonferanse for å fortelle at han la opp etter en eventyrlig karriere. Han tok tre VM-gull i 2009 og 2011, i Falun i 2015 toppet han det hele med fire VM-gull.

Nå satser den abdiserte skikongen på langløp, men tok seg tid til å gå NM-stafetten på Konnerud hvor han på sedvanlig vis leverte friske gloser i pressesonen etter løpet.

– Det var lett. Det kostet ingenting å være med, og jeg hadde mye mer å gå på. Jeg burde ha sluppet opp på treningen tidligere for da hadde jeg kanskje vekslet først, men det er greit å la bredden slippe til her i dag, sier Northug.

Lyn Ski 1 vant stafetten suverent etter en sterk andreetappe av Hans Christer Holund som ga Simen Hegstad Krüger en ledelse på 26 sekunder før ankeretappen.

Krüger økte ledelsen og seilet inn til seier halvminuttet foran Lillehammer og Åsen IL.

