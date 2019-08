ENSOM I TET: Therese Johaug stormet ut fra start og var helt overlegen i Lysebotn Opp. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Mener Johaug kunne hevdet seg i verdenstoppen i løping: – En ny Ingrid Kristiansen

LYSEBOTN (VG) Therese Johaug (31) moste rivalene i motbakke på rulleski før debuten i friidretts-NM. Både landslagstrener Geir Endre Rogn og langrennsekspert Torgeir Bjørn er sikre på at Johaug også kunne nådd verdenseliten i langdistanseløping, dersom hun hadde vraket langrenn.

– Hun har et utholdenhetstalent som tilsier at hun kunne blitt blant verdens beste også i langdistanseløping,sier NRK-ekspert og tidligere landslagstrener Torgeir Bjørn til VG.

Søndag løper Johaug 10 000 meter under NM i friidrett for første gang. Oppladningen var å senke sin egen løyperekord og knuse konkurrentene med flere minutter i motbakkerennet Lysebotn Opp. Johaug forsøkte deretter å dempe forventningene før NM-løpet.

– Jeg har ikke løpt mange løp før. Jeg skal ikke skryte på meg noe og tar det som en god økt, sier Johaug etter rennet.

Tidligere i år var hun også best på sommerføre:

Men andre rundt henne ser det voldsomme potensialet. Bjørn påpeker at Ingrid Kristiansen var på langrennslandslaget før hun ble verdens beste langdistanseløper på 80-tallet og blant annet satte verdensrekord på 10 000 meter på 30.13,74.

– Ved å kutte ut mye av styrketreningen, kuttet rulleskitreningen og ikke minst hatt spesifikke økter på bane og endret løpsteknikken så ville hun trolig kunne blitt en ny Ingrid Kristiansen, sier Bjørn.

Johaug tar det som et kjempekompliment.

– Men jeg skulle hatt flere kilometer i joggeskoene da, sier Johaug og smiler.

VERDENSMESTER: Ingrid Kristiansen under VM i Roma i 1987. Foto: Per Løchen

Det finnes langrennsløpere som med stor suksess har tatt overgangen sent i karrieren. Tsjekkiske Eva Vrabcova-Nyltova (30) ble nummer åtte i verdenscupen i langrenn for fire år siden, før hun satset på maratonløping. I fjor tok hun bronse på maratonløpet under EM i Berlin. Det var noe også Johaug la merke til.

– Det var helt vilt bra. Jeg er ikke der. Jeg er født med ski på bena, sier Johaug.

Landslagstrener Geir Endre Rogn forteller at han må trå til på intervalløkter på barmark for å gi Johaug den matchingen hun mangler fra de andre på laget med joggesko på bena. Han er helt sikker på at Johaug kunne blitt en toppløper internasjonalt om hun hadde satset på det.

– Jeg er helt sikker på at hun kunne blitt det på langdistanseløping og i motbakkeløp, men da måtte det vært det som hadde vært satsingen, sier Rogn.

Han forventer at Johaug, som ikke har løpt på bane siden 2011 kan løpe ned mot 33.00 på 10 000-meteren. Men han tror hun kunne løpt rundt et minutt fortere med bedre forberedelser. Det er i nærheten av det norske EM-kravet på distansen.

Samtidig dropper Johaug piggsko på grunn av skaderisikoen det medfører.

– Det er absolutt ikke noe mål. Men med den utholdenhetskapasiteten hennes så er det ikke veldig mye spesialtrening som skulle til før det hadde vært oppnåelig, sier Rogn.

Trener for det russiske landslaget, Markus Cramer, smilte av Johaugs prestasjon i Rogaland. Han kan ikke huske å ha sett et utholdenhetsfenomen blant damene som Johaug de siste 20-30 årene. Han mener Johaug like godt kunne gått sammen med de mannlige løperne.

– Noen få utøvere kan være topputøvere i mange idretter, som sykling, løping, ski og terrengsykling. Jeg tror hun kunne vært meget god i alle disse sportene, sier Cramer.

Publisert: 01.08.19 kl. 21:14