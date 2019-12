Johaug vant etter utrolig duell: Østberg forberedt på tour-nekt

TOBLACH/OSLO (VG) Ingvild Flugstad Østberg hadde ikke trodd hun skulle være tilbake i toppen så tidlig etter startnekten i sesongstarten. Men hun er forberedt på at hun kan bli nektet å fullføre touren.

Oppdatert nå nettopp

Therese Johaug avslutter en nærmest feilfritt år i 2019 med seier på den 10 kilometer lange intervallstarten - årets siste renn. Men den kom etter en utrolig tett duell med Ingvild Flugstad Østberg. I mål skilte bare 0,7 sekunder i Johaugs favør.

Flugstad Østberg har hatt en fenomenal Tour de Ski, som er sesongens første konkurranser for henne, etter at hun fikk startnekt av det norske helseteamet i november.

– Jeg er ikke overrasket, sier Johaug om Flugstad Østbergs raske retur til toppen av resultatlistene de siste dagene.

– Ingvild har trent utrolig bra i hele høst. Selv om hun ikke har gått konkurranser så har hun trent hjemme, hatt intervaller og forsøkt å forberede seg på en optimal måte. Jeg er ikke overrakset over at hun går fort, sier Johaug.

Det er heller ikke landslagstrener Geir Endre Rogn. Han fortalte tidligere i touren at Flugstad Østberg måtte kutte 20–30 prosent av treningen for å bli startklar igjen.

– Det er klart at det å ta en trening kan slå den veien her også sier Rogn.

Rogn mener det foreløbig ser ut som Gjøvik-løperen kan fullføre touren. Men han sier det fortsatt blir en vurdering mellom trenere, legen og utøveren fremover om Flugstad Østberg skal få fullføre touren eller ikke. Det påpeker hun selv også.

– Er du forberedt på å bli stoppet av andre og vil du godta det?

– Ja, det må man jo være. Det er slik det er, sier Flugstad Østberg.

Hun sier det er flere ting som avgjør hvor mange renn hun kan gå i touren og om hun får fullføre etappeløpet.

Folk var både høyt oppe og lavt nede etter herreløpet tidligere på dagen:

Ved målingen på åtte kilometer, var Flugstad Østberg 0.1 sekunder foran Johaug. Flugstad Østberg hadde en råsterk avslutning, som Johaug virkelig måtte jobbe for å matche.

Men Dalsbygda-ekspressen gikk seirende ut av duellen, slo Østberg med 0.7 sekunder og vant i Toblach.

– Fy fader! Det var close, sier Therese Johaug i et intervju med NRK.

Flugstad Østberg tok nederlaget med godt humør.

– Det var j.... gøy, sier Ingvild Flugstad Østberg i det hun skal beskrive dagen.

Hun mener hun var heldig som fikk heng på svenske Ebba Andersson på andre runden og at de sammen kunne jage Johaug.

I motsetning til både landslagstreneren og Therese Johaug er Flugstad Østberg overrasket over at hun er i toppen allerede.

– Jeg hadde ikke trodd det skulle føles så bra. Jeg har heller egentlig ikke følt at det er så bra. Slik sett er jeg overrasket over at det går så fort. Jeg hadde forventet at det skulle gå noen skirenn før jeg følte det var så bra. Men når jeg er på dette nivået her så kan jeg ikke si noe annet enn at formen er bedre enn jeg har trodd selv, sier Flugstad Østberg.

Hun sier det har vært en veldig spesiell halvannen måned for hennes del etter startnekten før Beitostølen.

Overtar Tour-ledelsen

Russiske Natalia Neprjajeva ledet Tour de Ski sammenlagt før dagens renn, men må gi fra seg ledetrøyen etter en 6. plass på 10 kilometeren. Johaug overtar ledelsen.

Johaug er nå 21 sekunder foran russerinnen i sammendraget, etter sin 13. etappeseier i Tour de Ski.Bare Justyna Kowalczyk har flere (14).

Det lå an til å bli helnorsk pall med Johaug, Flugstad Østberg og Weng på 1., 2., og 3. plass, men Ebba Andersson gikk råsterkt mot slutten og tok 3. plassen 0.3 sekunder foran Weng.

Johaugs vinnertid ble 23.51.9.

Etter en bekmørk dag for de norske langrennsgutta, har kvinnene for alvor reist kjerringa for Norges del.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer fem, og sørget for at det ble fire norske løpere blant de fem beste. Tiril Udnes Weng ble nummer 15, Ragnhild Haga 19, Anne Kjersti Kalvå 20, Kari Øyre Slind 21 og Magni Smedås 28.

Publisert: 31.12.19 kl. 15:43 Oppdatert: 31.12.19 kl. 17:57

Mer om

Flere artikler