Foto: Terje Pedersen

Johaug med ny seier - slo Østberg etter utrolig avslutning

TOBLACH/OSLO (VG) Therese Johaug har vært langrennssportens ubestridte distansedronning. Hun beholder den imponerende seiersrekken - med 0.7 sekunders margin - etter en utrolig duell med Ingvild Flugstad Østberg.

Oppdatert nå nettopp

Therese Johaug avslutter et strålende 2019 med seier på den 10 kilometer lange intervallstarten - årets siste renn. Det ble en utrolig duell mellom Ingvild Flugstad Østberg og Johaug.

Ved målingen på åtte kilometer, var Flugstad Østberg 0.1 sekunder foran Johaug. Flugstad Østberg hadde en råsterk avslutning , som Johaug virkelig måtte jobbe for å matche. Men Dalsbygda-ekspressen gikk til slutt seirende ut av den duellen - og slo Østberg med 0.7 sekunder.

Det lå an til å bli helnorsk pall med Johaug, Flugstad Østberg og Weng på 1., 2., og 3. plass, men Ebba Andersson gikk råsterkt mot slutten og tok 3. plassen 0.3 sekunder foran Weng.

Johaugs vinnertid er på 23.51.9.

Etter en bekmørk dag for de norske langrennsgutta, har kvinnene for alvor reist kjerringa for Norges del.

Saken oppdateres.

Publisert: 31.12.19 kl. 15:43 Oppdatert: 31.12.19 kl. 15:54

Mer om

Flere artikler