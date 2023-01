VRAKET: Hans Christer Holund feirer tredjeplassen i årets Tour de Ski, sammen med vinner Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger som ble nummer to.

VG erfarer: Holund og Tønseth vrakes til tremila i VM

Det har vært knallhard konkurranse om plassene til den første VM-distansen 30 kilometer med skibytte. To landslagsutøvere med sterke resultater denne sesongen blir vraket.

Og ifølge VGs opplysninger er Hans Christer Holund (33) den ene som har blitt vraket til tremila i VM. Lyn-løperen er ingen hvem som helst i mesterskapssammenheng på de lengre distansene.

Holund har hevdet seg helt i toppen på samtlige 30 kilometer med skibytte siden 2018 (se faktaboks).

Heller ikke Didrik Tønseth – som har sterke resultater i både klassisk og fristil i år – får plass på laget til distansen. Der kan Norge stille med fire mann.

Verdenscupens to soleklart beste utøvere, nemlig Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg, har fått klarsignal. I tillegg får Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger muligheten.

Info Holunds mesterskapsresultater på lange løp: 2018, OL i Pyeongchang: 30 km med skibytte: Bronse.

50 km klassisk: 6. plass. 2019, VM i Seefeld: 50 km fristil: Gull. 2021, VM i Oberstdorf: 30 km skibytte: Bronse.

50 km klassisk: 4. plass. 2022, OL i Beijing: 30 km skibytte: 4. plass.

50 km fristil: 13. plass. Vis mer

Landslagsutøverne har ikke vært tilgjengelige eller har ikke ønsket å kommentere VGs opplysninger.

Langrennssjef Espen Bjervig åpner imidlertid litt opp om prosessen. Tirsdag presenterte han den norske VM-troppen, men vil i likhet med distansetrener Eirik Myhr Nossum og sprintlandslagstrener Arild Monsen ikke kommentere uttakene til de ulike distansene.

Han sier imidlertid dette om 30 kilometer med skibytte 24. februar.

SVARTE FOR UTTAK: Langrennssjef Espen Bjervig, her sammen med landslagstrenerne Arild Monsen og Sjur Ole Svarstad, presenterte tirsdag den norske troppen til Planica-VM i februar og mars.

– Endelig uttak gjør vi et par dager i forkant når vi har pressekonferanse. Det er nesten fire uker igjen. Mye kan skje. Men vi har gitt fire utøvere klarsignal på å forberede seg på den øvelsen nå.

Han fortsetter:

– På tremilslaget har vi plass til fire utøvere. Dessverre. Der er det noen fantastiske utøvere som ikke kommer på start.

Bjervig tar imidlertid ett forbehold når det gjelder de fire som har fått beskjed om å gå. Det er at sykdom og form kan endre ting før mesterskapet i Planica, som begynner om drøyt tre uker.

Nossum sier følgende:

– Det å vrake folk er det kjedeligste. Sånn det er nå så vraker du en som åpenbart er godt kvalifisert. Det er jo ikke noe hyggelig. Det vil alltid være noe som ser ting på annet vis enn det vi gjør i en sånn setting. Jeg har full forståelse for at noen blir lei seg da, sier han.

For Golberg og Klæbo ligger det an til å bli en svært hektisk VM-start.

23. februar åpner VM med en sprint som begge to er kvalifisert for.

Ifølge VGs opplysninger skal altså duoen i aksjon på 30 kilometer med skibytte dagen etter.

Den 26. februar er det lagsprint. En øvelse Golberg og Klæbo virker å være nærmest å få gå. Det er tre øvelser på bare fire dager.

– Vi har en plan på det. Det nevnte programmet du viser til, det ser jeg ikke på som noen umulighet å gjennomføre, sier Monsen.

Han viser til verdenscupen i Frankrike sist helg. Både Golberg og Klæbo leverte både pallplasser og var «helt der oppe» på de ulike øvelsene, henholdsvis 10 kilometer fristil, sprint og 20 kilometer fellesstart i klassisk fra fredag til søndag.

– Det er fullt mulig å få gjennomført, sier Monsen om et mulig tøft VM-program for de to.