Harald Østberg Amundsens stjerneteam: − Det har alt å si

LES ROUSSES (VG) På kort tid har Harald Østberg Amundsen (24) gått fra å være ute av laget til å bli gullfavoritt i VM. Rundt seg har han flere prominente navn.

– Jeg har en bra kombinasjon av støttespillere og det er mange som har gjort mye for at jeg kan gå fort på ski. Det har alt å si for min satsing, sier Amundsen til VG etter seieren i Frankrike.

Kort tid før sesongstart fikk 24-åringen covid. Han brøt åpningen på Beitostølen og frem til fredag sto han kun med et renn i verdenscupen (11. plass). Mens resten av landslaget gikk i Tour de Ski, virket Amundsen sjanseløs på VM-plass.

Info Harald Østberg Amundsen Yrke: Langrennsløper Sivil status: Samboer med Hedda Follestad Thorhalsson. Født: 18. september 1998 (24 år) Fra: Asker Aktuell: Tok sin første seier i verdenscupen i franske Les Rousses fredag. Blir trolig tatt ut til VM-laget på 15 km fri Har fra før VM-bronse på 15 km fri fra 2021, ble vraket til OL 2022 Tvillingsøsteren Hedda Østberg Amundsen går for rekruttlandslaget Vis mer

Men tre seirer på tre uker i favorittøvelsen intervallstart i skøyting (10 km fri i Scan Cup, 15 km fri i NM og 10 km fri i verdenscupen) gjør at han nå etter alle solemerker vil reise til Ski-VM i Planica som en av de største gullfavorittene på øvelsen.

På veien har Amundsen fått hjelp av flere kjente navn: Erik Bertrand Larsen som mental trener, Rune Brynhildsen hjelper til med sponsorer og media, mens milliardær Bjørn Rune Gjelsten og sportskjede-gründer Morten Borgersen er med som den største sponsoren gjennom eierskapet i sportsbutikken Milslukern.

Amundsen tok vare på et tips han fikk fra tidligere storløper Martin Johnsrud Sundby under en økt i Holmenkollen for flere år siden.

– Han fortalte hvor viktig det var å få et godt team rundt seg, med gode folk som man stoler på, sier Amundsen.

– Ting faller litt på plass etter hvert, og det dukker opp muligheter når tiden går og man presterer bedre. Det er vanskelig å planlegge, men jeg er opptatt av å gripe muligheter.

Bertrand Larsen og Amundsen havnet «litt tilfeldig» i kontakt i 2020 via faren til langrennsløperens kjæreste, Hedda Follestad Thorhalsson.

– Kontakten vår er varierende, men tiden jeg var ute av verdenscup og det gikk trått, var den viktigste perioden. Den siste måneden har vært viktig.

HODET PÅ RETT PLASS: Mentaltrener Erik Bertrand Larsen og skiløper Harald Østberg Amundsen.

Via bekjentskap kom Amundsen over Rune Brynhildsen, kjent PR-rådgiver, tidligere programleder og eks kommersiell manager for friidretts-familien Ingebrigtsen.

– Innstillingen var bare at han skulle prøve å hjelpe til med å skaffe en større hovedsponsor. Så har han hjulpet med både sponsorer og media, sier Amundsen.

Før jul 2021 signerte Amundsen sponsoravtalen med Milslukern. Det har satt ham i kontakt med milliardær Bjørn Rune Gjelsten, som lenge hadde en lovende skikarriere.

INTERESSERT: Bjørn Rune Gjelsten, Norges 13. rikeste og god for rundt 20 milliarder kroner ifølge Kapital, har kjærlighet for langrenn. I høst møtte han Harald Østberg Amundsen

– Vi har vært litt på meldinger, og vi har hatt et møte også for å dele erfaringer. Han er en travel mann, men veldig ski-interessert, så han synes det er morsomt. Han har gitt meg motiverende ord flere ganger.

– Hva kan du røpe om møtet deres?

– Bjørn Rune er ivrig på mye sport og drev med langrenn i sine yngre dager, så han har god kontroll. Det er kult å prate med sånne folk som har fått til mye også på andre områder. Mens Anton Sport-eier Morten Borgersen og Milslukern har bidratt med mye utstyr og kompetanse som styrker treningshverdagen.

Amundsen passer også å takke alle på veien til den første verdenscup-seieren fredag: Trenere og miljøet i Asker Skiklubb, i Team Norconsult, på rekruttlandslaget og distanselandslaget.

I tillegg til kjæresten Hedda Follestad Thorhalsson, venner og familien - inkludert tvillingsøster Hedda Østberg Amundsen på rekruttlandslaget.

TVILLINGER: Harald Østberg Amundsen på distanselaget og Hedda Østberg Amundsen på rekruttlandslaget.

– Familie og kjæreste betyr jo alt utenfor. Mamma og pappa har reist rundt på noen skirenn for å si det mildt. Utenfor det profesjonelle teamet, er selvfølgelig kombinasjonen av familie, venner og kjærester det viktigst, sier Amundsen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum beskrev første Amundsens verdenscup-seier som rørende, og tror det blir mange flere for yngstemann på distanselaget.

– Det var deilig å få inn et friskt pust i fjor. Han er en ganske voksen utøver i hodet med gode tanker om hvordan han skal bli god. Så er han smart til å hente inspirasjon fra de eldre på laget for å gå rundt fellene de har gått i, sier Nossum.

Veteran Hans Christer Holund mener 24-åringen er gammel til sinns.

– Jeg ville egentlig tippet at han var nærmere 35 enn 25 år. Han er ganske voksen i hodet, sier Holund med litt latter og hyller prestasjonen hans i Frankrike fredag.