NYTT LAG: Emilie Fleten ble nummer tre og beste norske Ski Classics sammenlagt i 2020/21-sesongen. Foto: Team XPND Fuel of Norway

Sa nei til Bjørgen-laget: − Hadde vært kult å slå Marit

Norges beste langløper Emilie Fleten (28) kunne ha gått på lag med Marit Bjørgen (41) i Aukland-teamet til vinteren – men velger i stedet å gå for en rival.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Bjørgen skal etter planen gå fem langløp for Team Ragde i 2021/22-sesongen.

Fleten, som ble tredje best i langløpscupen Ski Classics i 2020/21, forteller at hun også kunne ha gått for Team Ragde.

– Det var ganske mange tilbud, blant annet fra dem. Det hadde vært gøy å være på lag med Bjørgen, men jeg har mer lyst til å gå for et lag der jeg kan være med på å utvikle laget og ikke minst få flere jenter til å satse på langløp, sier Fleten til VG.

Hun har nemlig sagt ja til tilbudet fra Tord Asle Gjerdalens Team XPND Fuel of Norway.

– Målet er å bli verdens beste langløper. Da må jeg slå alle. Det hadde vært kult å slå Bjørgen.

Svenskene Lina Korsgren og Ida Dahl var de eneste som slo Fleten i Ski Classics-sammendraget sist vinter.

Marit Bjørgen gikk bare Vasaloppet, der hun ble nummer to bak Korsgren.

– Det viktige for meg er at vi kan få fram flere norske kvinner i langløp. Det er mange karer, men det hadde vært bra med større bredde. Og sånn er det kanskje en fordel at vi jentene går for forskjellige lag, sier Emilie Fleten.

Tord Asle Gjerdalen sikret seg altså Fleten foran nesen på Aukland-brødrene og Bjørgen. Han er glad for signeringen:

– Det er herlig å få henne på laget. Det vitner om at flere vil ta det i det vi gjør og det vi står for og det vi prøver å få fram, sier Gjerdalen til VG. Han ble selv toer i Ski Classics sammenlagt for 2020/21-vinteren.

– Hun er Norges beste langløper, og hun er fremadstormende, sier han om Fleten.

– Hvorfor er det så få norske langløpskvinner?

– Det har vært enorm rekruttering til langløp generelt, men i Norge har vi fortsatt en jobb å gjøre på jentesiden. Det har jeg lyst til å hjelpe til med, svarer Gjerdalen, som regner med at det blir fire jenter på laget hans til vinteren.

– Marit Bjørgen kan kanskje trekke flere?

– Ja, hun er en enorm ressursperson. Det kan hende at flere vil følge etter henne inn i langløpssirkuset.

Emilie Fleten har allerede rukket å gå én sesong for Ragde Eiendom (som altså er Aukland-laget) og én sesong for Team Koteng.

– Jeg er veldig glad for sjansen som Aukland-gutta ga meg da jeg sluttet med vanlig langrenn.

– Hva vil det bety for langløp at vanlig langrenn nå blir splittet på fire TV-kanaler – og dere er alene på NRK?

– Det blir spennende å se. Det virker som det er økt interesse for langløp. Folk tar gjerne søndagsfrokosten med å se oss. Vi starter jo gjerne i 08-tiden på morgenen. Vi håper at det gir større interesse, sier Emilie Fleten.

Sjef for Team Ragde Eiendom, Jørgen Aukland, sier dette til VG:

– Vi ønsker Emilie lykke til. Det er flott at det er flere lag som satser på damer. Vi skulle gjerne ha sett enda flere løpere som tok steget fra tradisjonelt langrenn til langløp, akkurat som Emilie har gjort. Det er flott at Tord bygger laget videre og er med på å utvikle sporten, sier Aukland om kollega Gjerdalen.

PS: På spørsmål om hvor stort budsjett Fletens nye lag har, svarer Tord Asle Gjerdalen: – En tredjedel av de største teamene!