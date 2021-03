Sundby har fått svar på ryggmysteriet

OBERSTDORF/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby (36) avslører at eksperter har funnet ut av hva som feiler ryggen hans.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nå håper tittelforsvareren at ryggen ikke skal gi ham trøbbel på onsdagens 15 kilometer i VM, for drømmen om VM-medalje lever.

– Det har virket langt unna denne sesongen, men jeg gir meg ikke. Jeg har prøvd å snu hver stein, og skal prøve å skape et respektabelt resultat. Men jeg drømmer selvsagt om medalje, sier han på pressekonferansen tirsdag morgen.

Derimot svarer Sundby nei på om han har planer om flere barn enn de tre sønnene han har sammen med kona Marieke Heggeland.

– Vi har en fin gjeng. Vi er ferdig med barn.

les også Odd-Bjørn Hjelmeset: – Jeg hadde nok mer tro på meg selv enn folk rundt meg

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum tør ikke ta fra løperne telefonen i Oberstdorf:

Tidligere har Sundby vært en av de største favorittene i mange VM-renn. Nå er han en utfordrer.

– Det er en uvant situasjon. Jeg måtte bruke mye mental kraft på å forberede meg på dette. Det er en rar følelse å være her, og ikke kunne konkurrere om de medaljene jeg har drømt om. Men disse karene rundt meg har vært så mye bedre enn meg denne vinteren. Men jeg har ikke deppet. Jeg har innstilt meg på denne dagen ganske lenge, sier Martin Johnsrud Sundby, som er i VM på grunn av at han har friplass som regjerende mester.

– Hvordan går det med ryggen din?

– Det finner vi ut av under løpet! Jeg har ikke testet den i konkurranse. Det er i konkurranse den har vært problematisk. Jeg drømmer om at den ikke skal ødelegge noe. Vi har i hvert fall funnet ut av hva det er for noe.

les også Manageren: Johaug taper minst 5 millioner kroner på corona-året

– Hva har dere funnet ut av om ryggen?

– Jeg har vært igjennom fire MR-undersøkelser og tror jeg har vært innom 20 behandlere. Jeg var hos et rygg-team på Ullevaal før jul, og de klarte å lokalisere hva som ikke lenger henger med. Det er en muskel som er satt litt ut av spill. Jeg har blitt behandlet med strøm, nåler og av terapeuter. Men det tar fryktelig lang tid å få den tilbake. De sier at smertene er veldig like en prolaps.

Ni VM-medaljer

Foruten Sundby, består det norske laget på onsdagens 15 kilometer fri teknikk av Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Harald Østberg Amundsen. Sundby stiller til start som regjerende verdensmester og har fribillett til distansen. Johannes Høsflot Klæbo har valgt å stå over denne distansen.

Onsdag går Sundby sitt 16. VM-løp Han har to bronse, tre sølv og ett gull individuelt. Og tre VM-gull på stafett. På onsdagens distanse har han medaljer av alle tre valører fra før.

Sist sommer ble han først trebarnsfar, så varslet han at han ville satse mot VM og OL på privatlag sammen med Niklas Dyrhaug. Men ryggen har skapt store utfordringer. Den nasjonale langrennsåpningen ble en real nedtur.

les også Slik har Sundby forberedt seg til sitt livs siste VM-løp

KLAR: Martin Johnsrud Sundby på trening mandag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

I NM for seks uker siden ble han nummer 14 på 30 kilometer friteknikk, 14 sekunder bak Emil Iversen som vant.

– Vi har prøvd å følge den planen som vi la for seks år siden. Jeg har kjedet meg i hjel. Det har vært kjedelig å være her og se på skirenn. Jeg har prøvd å være minst mulig i veien. Jeg er kjempespent, sier Sundby på tirsdagens pressekonferanse.

Denne vinteren har vi kunne følge hans VM-forberedelser i NRK-serien «Sundby mot verden».

Onsdag går VM-rennet etter værmeldingen å dømme i strålende sol og varme.

– Det er tøffe forhold, men vi har gjort gode forberedelser, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.