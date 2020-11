STORMET UT: Linn Svahn ble ikke lenge i målområdet. Hun kjempet om andreplassen, men falt i den siste bakken. Her er Svahn og Dahlqvist i lykkeligere stunder etter sprintseieren i Ruka på fredag. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Svenskene ødela for hverandre: − Jeg er fly forbannet

Jakstartavslutningen i Ruka var avgjort nesten før den hadde begynt. Men bak Therese Johaug ble det dramatisk like før målgang.

De svenske spurtkometene Linn Svahn og Maja Dahlqvist lå lenge godt an i feltet bak overlegne Therese Johaug, men gikk på trynet utenfor TV-bildene i den siste bakken før mål. Svahn stormet rett ut av målområdet, Dahlqvist forklarer overfor NRK hva som skjedde:

– Vi kom i høyere fart, så begynte de å bremse opp foran. Linn falt først og jeg kunne ikke unngå henne. Jeg er fryktelig skuffet, jeg kunne kjempet om andre- og tredjeplass. Man må få være forbannet når man ramler som det der. Det blir kanskje et oppgjør på kammerset.

Dette er ikke første gang svenske sprintere har stukket kjepper i hjulene på hverandre. Også i Seefeld-VM for halvannet år siden felte de hverandre i den avgjørende svingen av sprint-finalen.

– Det er klart jeg er fly forbannet. Det er så jævla unødvendig, sier Svahn til Aftonbladet, og legger skylden på Ebba Andersson - som ifølge Svahn kjører ut og gjør at de andre kolliderer.

Andersson på sin side skriver fra seg skylden.

Selv i Granåsen i forrige sesongs Ski Tour gikk det skeis for Svahn, som tok det hele med stoisk ro:

Frida Karlsson startet som nummer to, men endte til slutt på fjerdeplass. Hun var ikke veldig fornøyd med løypa i Ruka.

– Det er en så himla «tråkig» (kjedelig/vanskelig) løype at jeg holder på å dø. Det er ikke mulig å gjøre noe, for man blir jo tatt igjen i utforbakkene med en gang, sier hun til SVT mens hun kjemper for å holde tårene tilbake.

Ikke si det!

Helene Marie Fossesholm utnyttet fallet til å klatre seg opp til en sjetteplass, og var åtte tideler unna sin første verdenscupseier.

– Ikke si det engang! Det er veldig surt å tape med åtte tideler, men Therese gikk foran der alene en gang og det er veldig fortjent, sier Fossesholm til NRK, før hun avslører at hun bannet høyt etter målgang.

Johaug og junioren har bodd på rom sammen i Ruka og 31-åringen legger ikke skjul på at hun beundrer den neste store stjernen på distansesiden av kvinnelangrenn.

– Jeg er ikke overrasket over at hun får til et løp som det her. Jeg har sett hvor mye jobb hun legger ned i det, sier hun til statskanalen etter sin overlegne seier:

Fokuserer på seg selv

Therese Johaug startet med 16 sekunders forsprang i bagasjen fra lørdagens intervallstart i klassisk, og var dermed storfavoritt før den avsluttende jaktstarten i minitouren i finske Ruka.

Feltet bak begynte med et taktisk lureløp og lot Johaug vinne relativt u-utfordret på de siste to rundene.

Therese Johaug fikk gå helt for seg selv gjennom samtlige ti kilometer. Hun vant til slutt med 47 sekunder foran sensasjonskvinnen Tatjana Sorina kom på andreplass, foran Ebba Andersson på tredjeplass.

Dermed svarer hun kraftig på svenskenes tiltale før sesongen. Söta bror har levert gjentatte stikk og gått høyt ut om egen form inn mot sesongstart, men Johaug har snakket med beina - og vunnet begge av sesongens distanserenn.

Expressen-kommentator Tomas Pettersen mente Johaug har lykkes med sitt mentale spill overfor svenskene før sesongen, men at hun nå er avslørt.

– Jeg fokuserer mest på meg selv, sier Johaug.

Det virker å fungere.

