SMITTEVERN: Langrennssjef Espen Bjervig og Heidi Weng på pressedagen under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen i november. Nå er de i Falun klare for verdenscup. Foto: Terje Pedersen

Reagerer etter at langrennsløperne måtte coronateste seg selv: − Veldig uproft

Langrennsløperne som skal gå verdenscup i Falun måtte coronateste seg selv.

– En ny opplevelse og en rar prosess, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Fredag starter tre dager med verdenscup i Sverige. Flere av løperne ankom direkte fra verdenscup i Lahti. Johannes Høsflot Klæbo kom fra Trondheim torsdag. Bjervig forteller at selvtestingen er blitt en snakkis i det norske laget.

– Jeg er overrasket over at vi måtte ta testen selv. Det hadde gitt større trygghet om en kyndig person gjorde det, sier Bjervig og fortsetter:

– Noen syns en sånn type test er ubehagelig. Det er en barriere å bryte og gjøre det selv, men alle klarte å gjennomføre. Men noen måtte tilbake å ta den en gang til.

Nakstad: - Vi anbefaler helsepersonell

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad svarer nei på spørsmål om selvtesting er like god som en coronatest utført av fagfolk.

– Vi anbefaler at det er helsepersonell, eller folk som er trent for testing, som gjør det. Det er vanskelig å føre pinnen inn på seg selv. En naturlig reaksjon om man føler ubehag er at man vil trekke pinnen ut. Det er en åpenbar anbefaling at helsepersonell eller trente folk utfører testen, sier Nakstad til VG.

REAGERER PÅ SELVTEST I FALUN: Andrew Young krysser mållinjen til 36. plass på 15-kilometeren under VM i Seefeld for snart to år siden. Young har fire pallplasser i verdenscupen. Foto: Matthias Schrader / TT NYHETSBYRÅN

Andrew Young på det britiske landslaget la ut en melding på Twitter fredag formiddag.

«Har nettopp blitt covid «testet» ved verdenscupen i Falun. Måten å teste på i Sverige er veldig annerledes. De gir deg pinnen og får deg til å gjøre det selv. Forhåpentligvis er alle som skal konkurrere gode til å stikke pinner opp i nesen», skriver Young.

Han legger til at det var lite antibac i testrommet, og at kulepenner de brukte til å skive med ikke ble rengjort.

Den franske veteranen Maurice Manificat kommenterer Twitter-inlegget.

«Idioti er overalt», skriver han.

Alle som er med i Falun må ha negativ test tatt innen 72 timer før ankomst verdenscupstedet.

– Ingen opplæring

Jostein Vinjerui er landslagstrener for de britiske løperne.

– Dette var veldig spesielt og veldig uproft, noe helt annet enn det vi har opplevd i Finland, Sveits og Tyskland. Der har det vært mye strengere, sier Vinjerui til VG.

– Er du sikker på at du fikk pinnen langt nok inn?

– Jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd før. Det var ingen opplæring. Det var ingen som så på at vi tok testen. Det var ingen sikkerhet. Jeg kunne gitt pinnen fra meg, svarer Vinjerui.

LANDSLAGSTRENER: Jostein Vinjerui er trener for det britiske langrennslandslaget. Her foreviger han seg selv mens han coronatester seg selv i Falun torsdag formiddag. Foto: PRIVAT

Administrerende direktør for Skidspelen i Falun, Ulrika Back Eriksson, forteller til VG at alt de gjør er godkjent i henhold til protokollen til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Vi valgte denne testmetoden, fordi det er forankret hos smittevernslegen i regionen, sier Eriksson til VG.

– Det britiske laget forteller at de ikke ble oberservert mens de utførte testen?

– De får instruksjoner når de skal gå inn og gjøre det. Hvorfor de ikke ble observert kan ikke jeg svare på. Men det er en rutine. De går inn og gjør testen, så er det helsepersonell som kontrollerer den, svarer Eriksson.

– Vil du si at en selvtest er like sikker?

– Det er et medisinsk spørsmål. Det kan ikke jeg svare på. Men man kan ikke lure seg gjennom denne testen. Om den ikke er gjort riktig, så kommer testresultatet til å vise at det er feil. Da tar man testen på nytt umiddelbart, så den prosessen er sikker, svarer Erikson.

– Føler du deg trygg på at testingen er gjennomført på en trygg måte?

– Jeg hører på våre regionale leger, svarer Eriksson.

– Hvorfor ble ikke alle testet ved ankomst før de fikk gå inn på hotellet?

– Jeg skal ikke uttale meg om grupper. Men vi har en protokoll. Reiser man utenfor boblen, så må man ha med seg en PCR-test. Alt er gjort i samarbeid med FIS, vi har en veldig god dialog og en testprotokoll som vi følger, svarer Eriksson.

SMITTEVERN: De norske herreløperne vant verdenscupstafetten i Lahti forrige helg. Fra venstre: Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Pål Golberg og Emil Iversen. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva

Norge er i Falun med en stor gjeng, alle landslagstrenerne er tilstede.

Ble observert

Espen Bjervig fikk negativt svar på coronatesten. De norske løperne, trenerne og støtteapparatet ble observert mens de utførte selvtesten.

– Jeg bare forholder meg til de reglene man har i Sverige. De fulgte med på hvordan vi gjorde det. Men det var ingen som sa hvorfor vi måtte gjøre det selv, sier Bjervig til VG.

Landslagslege Remi Andersen er i Falun.

– Dette opplevde jeg som trygt, selv om det var en ny erfaring. Jeg fikk god instruksjon, ble observert når testen ble tatt og jeg fikk spritet hender, sier Andersen.

Verdenscupen starter med 10/15 kilometer friteknikk fredag. Det er 10/15 kilometer klassisk fellesstart lørdag og sprint klassisk søndag.

