Kommentar

Overprøver helseråd om verdenscup: Timingen kunne ikke vært verre

Av Leif Welhaven

Abid Rajas budskap var populært hos idrettspresident Berit Kjøll og skipresident Erik Røste. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det er mulig å ha ulike meninger om at Regjeringen synes verdenscup er så viktig at de overprøver helsefaglige råd. Men tidspunktet for et lettvint frieri er grusom for Abid Raja & co.

På samme dag som det ble kjent at en mutert virusvariant har brutt ut på Østlandet, slapp kultuministeren nyheten om at de vil åpne opp for verdenscup med internasjonal deltagelse i Norge.

Valget tas til tross for at Helsedirektoratet klart anbefalte det motsatte.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for importsmitte som høy, og uttrykker også bekymring for videre innenlandssmitte ved fritak for karantene.

Abid Raja har gitt det han selv kaller et «betinget ja» til verdenscup i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Faren for nye og muterte varianter ble også spesifikt trukket frem i det faglige grunnlagsmaterialet - noe Regjeringen veide og fant for lett. Tyngre ble det åpenbart vektet at det er veldig populært med ski, skiskyting, hopp og andre grener som har verdenscup på terminlisten i Norge i vinter.

Skulle ikke dette egentlig handle om å sette «liv og helse først»?

Nå har det hele veien vært slik at politikerne har siste ordet, ikke de helsefaglige organene. Men der det tidligere er blitt valgt å trosse rådene, har det oftest dreid seg om å skru til i strengere retning.

Når man nå velger å lytte til idrettsledere fremfor helse-ekspertise, fremstår regjeringens linje som et lettvint frieri til skifolket, og en grad av populisme vi ikke hadde trengt akkurat nå. Det er også interessant at helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen fredag understreker at arrangementene skal gå i Oslo, Trondheim og Lillehammer, byer med mye smitte. På sitt høflige vis var måten han ordla seg på tydelig nok.

Dessuten blir det noe litt hult å snakke om å måtte utsette andre lettelser som en konsekvens av opposisjonens overkjøring om skjenking, dersom man mener det er grunnlag for å kjøre over Helsedirektoratet om skisport så kort tid etter.

Det skal understrekes at saken verken er enkel eller svart-hvit, og det er hevet over tvil om at idretten har jobbet godt med smittevern. Mye har vist seg å gå bra rundt konkurranser som er gjennomført, og i planene for verdenscup i Norge er det jobbet godt med å beskytte så godt man evner.

Samtidig viste jo bråket rundt fotballlandslaget i høst hvor sårbart det hele er, uansett hvor mye vi får høre om den ene eller andre protokollens fortreffelighet.

Nå er vi der at myndighetene, i strid med de faglige rådene, går inn for å la de internasjonale fotballkampene i februar og mars gå som normalt.

På dette stadiet kan ingen vite hvordan det vil gå å kjøre på med full verdenscup og innslipp fra divese land, og kanskje får vi ikke et eneste smitteproblem. Men valgene må tas på et så kvalifisert grunnlag som mulig ut fra den informasjonen vi har.

Akkurat her er det helsemyndighetene som besitter den beste kompetansen. I denne saken er det vanskelig å se at noe annet enn populisme i et valgår er blitt utslagsgivende for Abid Rajas budskap, selv om han selv kaller det et «betinget ja».

Statsråden har rett i at det tas forbehold om hva som skjer på veien videre, og det er slett ikke gitt at alt blir noe av. Men det kan ikke pakkes inn at det etterlatte inntrykket fra myndighetene er å tale helseekspertisen midt imot - av hensyn til idrettskonkurranser.

Ekstra bekymringsfullt blir selvsagt situasjonen av at mutasjonsproblematikk forsterker usikkerheten. Derfor er det til å forstå at byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen, tar kraftige ord i sin munn. «Galskap» og «unødig risiko» er blant karakteristikkene fra Arbeiderparti-politikeren.

Dermed ser vi et paradoksalt rollebytte fra tidligere debatter, der Abid Raja vektla helsefaglige råd, mens det ble argumentert med en friere linje fra Ap-hold.

Kanskje lykkes myndighetene med å fri til et skiinteressert folk, men i en usikker og krevende tid er det en skummel strategi. I verste fall svekker de inntrykket av egen ansvarlighet etter å ha valgt en timing som ikke kunne vært verre.