GIKK GJENNOM REKLAMESKILTENE: Andrew Young, her i aksjon i sveitsiske Davos før jul. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Leggbensbrudd for Andrew Young etter Falun-fallet – mister trolig VM

De første undersøkelsene viste at Andrew Young unngikk brudd etter det stygge fallet i Falun forrige helg. Nå har skotten fått en kontrabeskjed.

Publisert: Nå nettopp

Andrew Young skriver på Instagram at han har fått påvist et mindre brudd i leggbenet ibula, et mindre ben på baksiden av leggen, og dermed står foran fire uker med opptrening før han igjen kan gå på ski.

– Han har vært heldig, for det er ingen større komplikasjoner i forbindelse med bruddet og han står foran seks til åtte uker med rehabilitering. Nå må han ta tiden til hjelp, og det er veldig individuelt hvor lang tid det tar før bruddet gror, sier hans norske trener Hans Kristian Stadheim til VG.

Bruddet ble konstatert etter britens stygge utforkjøring forrige helg i Falun, da han krasjet gjennom reklameskiltene og måtte få medisinsk behandling:

Han skriver videre at om han kommer seg til VM i Oberstdorf er det en «enorm bonus”, men at det mest realistiske er å komme tilbake til verdenscupavslutningen som følger.

– Hvis det tar 6-8 uker, kommer VM et par uker for tidlig. Det er ikke noe poeng i å delta for å delta, det er han altfor god til, han har større ambisjoner enn som så, sier Stadheim.

Treneren forteller at Young er «lei seg» for situasjonen som har oppstått, men er ellers ved god mot. Hjemme i Trondheim er han i gang med opptreningen.

– Akkurat nå er det viktigste at han ikke pusher seg og at smerten går ned. Hvis det blir verdenscuprenn mot slutten av sesongen, kan han kanskje få med seg dette, sier Stadheim.

Pierre Mignerey, rennsjef i Det internasjonale skiforbundet (FIS), sa i etterkant av det mye omtalte rennet at de vurderte endringer på løypa som så flere stygge fall i løpet av herrenes fellesstart med skibytte.