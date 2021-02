Kommentar

Vinner på alle fronter

Av Leif Welhaven

TRIUMFERTE: Johannes Høsflot Klæbo knuste alle på VM-sprinten. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Det har kostet Johannes Høsflot Klæbo å gå sine egne veier, men verdens suverent beste sprinter står igjen som den store vinneren på flere plan samtidig.

Det er per definisjon noe uforutsigbart over en langrennssprint. På distanse har du alltid muligheten til å hente deg inn, men i sprint er det farlig å ta noe som helst for gitt.

I alle fall er det slik det normalt er.

Men så er det altså noe helt unormalt med Johannes Høsflot Klæbo. Ikke et øyeblikk fremsto han truet under mesterskapets første konkurranse. Var noen på et eneste tidspunkt i tvil om hvem som kom til å vinne?

Så suveren. Så kontrollert. Så mye raskere enn røkla akkurat når det drar seg til.

VM-debutantene Erik Valnes (24) og Håvard Solås Taugbøl hadde begge en utmerket dag på jobben, men i nærmest sommersol er det ikke mulig å ha en konkurranse mer i sin hule hånd enn Klæbo hadde.

At han forsvarte gullet fra Seefeld så suverent er ekstra interessant gitt de valgene han har tatt denne vinteren. Klæbo har prioritert smittevern og har begrenset både mobilitet og personlig kontaktflate betydelig. Den siste oppladningen har skjedd med pappa og morfar på hytta – for å optimalisere muligheten for å lykkes når det gjelder.

Ikke engang kjæresten Pernille har han sett de siste ukene.

Etter målgang kom følelsesregisteret frem, da han snakket om hva de nærmeste har betydd for å nå målet om en formtopp i VM etter en så annerledes skisesong. Selvsagt var det ikke stas å se Tour de Ski hjemmefra, men valget var både riktig for Klæbo selv og fornuftig ut fra den uforutsigbare smittesituasjonen.

Johannes Høsflot Klæbo behersker kunststykket det er å være en del av det norske laget, samtidig som han er tydelig på bevare kontrollen over seg selv. Det ivaretar han best med slekten i sentrum.

Da er det selvsagt ekstra stas for ham at de ikke har satt ham tilbake å legge grunnlaget på norsk snø.

Johannes Høsflot Klæbo var imidlertid ikke den eneste norske medaljevinneren det var usikkerhet rundt på forhånd. På mange måter var det trippelt svar på tiltale fra ham, Maiken Caspersen Falla og Maren Lundby.

Men på forskjellige måter.

Mens Klæbo valgte å stå over en rekke internasjonale renn, har Maren Lundby slitt med avlysning av konkurranser. I tillegg har resultatene variert de gangene hun har fått hoppet. Men på en kveld der hun kunne være mer opptatt av skihopp en av likestilling, kom betalingen i form av en usedvanlig fortjent sølvmedalje.

Kudos!

Uttrykket «best når det gjelder» passer for både Klæbo og Lundby, men ser man på mesterskapsstatistikken over tid skulle en tro at det var som skapt for Maiken Caspersen Falla.

I VM-sprint har hun serien bronse-bronse-gull-gull-sølv individuelt siden 2013, mens hun har ett gulv og en sølv fra de to siste olympiske lekene på distansen. I tillegg kommer alt hun har oppnådd sammen med andre.

Denne gangen kunne oppladningen vært veldig mye bedre, da sykdomsproblemer kostet mye. Men da det dro seg til var det bare svenske Jonna Sundling som kunne slå henne. Det er en gedigen prestasjon av Falla, alt tatt i betraktning.

Det har vært mange veier til Oberstdorf, men Klæbo, Falla og Lundby kom seg alle dit de ville.