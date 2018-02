Her er langrennsjentenes formtall: – Ville blitt bekymret

NEDTUR: Ragnhild Haga (f.v.), Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg diskuterer i målområdet etter lørdagens 15 kilometer i OL. Foto: Terje Pedersen/ NTB scanpix

PYEONGCHANG (VG) Mens statistikken viser at konkurrentene har prikket OL-formen, bommet tre av fire norske langrennsjenter grovt på åpningsdistansen.

Heidi Weng ble nummer ni. Ingvild Flugstad Østberg ble nummer elleve. Og Ragnhild Haga endte på femtendeplass.

Bare sølvmedaljen til Marit Bjørgen reddet OL-dagen til norsk kvinnelangrenn på 15-kilometer med skibytte lørdag.

– Det er ikke tilfeldig at tre løpere går sesongens dårligste renn samtidig i et OL. Det skyldes enten dårlig form eller dårlige ski, sier Johan Kaggestad til VG.

Han burde vite hva han prater om: Kaggestad har bakgrunn fra Olympiatoppen og trente gjennom flere tiår noen av landets beste friidrettsutøvere. Senere har han jobbet tett på både fotball, skøyter og sykkel.

Fakta Resultater i 2017/2018-sesongen, distanserenn: Sprint er ikke inkludert, OL-øvelsen er det siste tallet. 1. Charlotte Kalla: 2, 1, 1, 8, 1, 6, 2, 1

2. Marit Bjørgen: 1, 2, 4, 9, 5, 1, 5, 2

3. Krista Pärmäkoski: 28, 15, 7, 3, 13, 4, 3, 2, 1, 3

4. Ebba Andersson: 25, 13, 16, 5, 25, 4

5. Jessica Diggins: 10, 12, 5, 15, 7, 7, 7, 3, 24, 4, 10, 15

6. Nathalie von Siebenthal: 57, 30, 15, 5, 15, 22, 8, 16, 4, 9, 9, 6

7. Teresa Stadlober: 5, 6, 6, 5, 11, 10, 23, 12, 7, 3, 4, 6, 7

8. Natalja Neprjajeva: 7, 8, 9, 14, 8, 12, 17, 38, 8, 8

9. Heidi Weng: 4, 4, 2, 4, 3, 3, 2, 2, 11, 1, 3, 2, 9

10. Stina Nilsson: 8, 7, 18, 31, 13, 10

11. Ingvild Flugstad Østberg: 3, 5, 8, 1, 6, 2, 1, 1, 1, 5, 4, 11

15. Ragnhild Haga: 6, 3, 3, 2, 2, 5, 3, 15

Kaggestad mener det han så på OL-åpningen i Pyeongchang kan tolkes som urovekkende.

– Jeg ville blitt litt bekymret, for løperne virket ikke all verdens spreke. Marit (Bjørgen) imponerte meg riktignok, for hun maktet å mobilisere da hun måtte slippe Kalla (Charlotte, gullvinner), sier han.

VG har gått gjennom resultatene til lørdagens topp 10-liste, samt de norske utøverne, i distanserenn i verdenscupen til nå i sesongen. Oversikten viser hvordan fire av de seks beste har en forbedring av resultatene sine inn mot OL-åpningen.

De to beste, Kalla og Bjørgen, holder noenlunde samme, høye nivå som tidligere i sesongen. Men for Østberg, Weng og Haga peker kurven altså nedover.

– Marit leverer og tar en sølvmedalje som vi gleder oss over. Vi tre andre leverer ikke der vi har vært tidligere i år. Vi vet hva det forventes av oss og er skuffet selv også, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Hun beholdt humøret og tok seg god tid til norske journalister i Sør-Korea. Det var ingen forsøk på å bortforklare det som hadde skjedd.

Østberg har følt seg i god form, og tror fortsatt på OL-oppkjøringen hun har vært gjennom. Men etter målgang var det få – om noen – som virket å ha gode svar på hvorfor tre av fire bommet da det gjaldt som mest.

De norske løperne tok en kort «peptalk» rett etter målgang lørdag ettermiddag, lokal tid. Deretter ventet et lengre, mer formelt, møte på hotellet der løperne bor i Pyeongchang.

– Vi har alltid møter etter renn, enten det går bra eller dårlig. Det vil vi ha i dag også. Vi prater med hverandre, trenerne og smørerne. Vi ser om det er et enkelt svar, eller om det er sammensatt. Og så skal vi ta oss sammen til nye løp, sier Østberg.

Heidi Weng sa i møte med media at «hun ikke hadde en superdag, men at hun ikke gikk dårlig heller». Også hun føler seg i god form.

– Går du inn i en grubletilstand nå?

– Jeg kan ikke lure på noen ting. Det blir for dumt. Jeg føler meg rett og slett bra, sier Weng.

Hun valgte å gå Tour de Ski for noen få uker siden. Det samme gjorde Østberg, mens Marit Bjørgen droppet kraftprøven i Mellom-Europa i sin oppkjøring til OL.

Det var etter alle solemerker klokt, mener Johan Kaggestad.

– Det ser ut som om de som gikk Tour de Ski har vanskeligere med å restituere enn de andre. Krista Pärmäkoski gikk Tour de Ski, men restituerer kanskje bedre, samtidig som hun sto over en verdenscuphelg etterpå, sier han.

– Du tror det var dumt å gå Tour de Ski?

– Resultatet av trening og konkurranser er summen av aktivitet og hvile. Om det er disharmoni i det regnestykket, så vil du tappe ressurser og prestere dårligere etter hvert. Om du har tømt deg helt, er det avgjørende med en periode nesten helt uten trening og konkurranser for å bygge deg opp igjen. Det er et puslespill. Det er spesielt vanskelig når du er i form: Da er det lett å ta en konkurranse for mye. Men du klarer ikke å holde på toppformen i mer enn tre uker, sier TV 2-profilen.

Landslagstrener Roar Hjelmeset sier at løperne ikke klaget på skiene sine etter målgang.

– Er det ikke rart at tre av fire presterer dårligere enn man har for vane å gjøre?

– Jo da, det er selvfølgelig kjedelig. Jeg håper det er kjedeligere for dem enn for oss. Vi får bare stå på videre. Det er mange løp igjen, der vi har muligheten til å heve oss, sier han.

– Hva tenker du om at Weng sier hun har sesongen dårligste dag, og vi befinner oss i et OL?

– Det er selvfølgelig kjedelig for henne. Man håper jo alltid på gode dager, og da er det kjedelig når man ikke har det akkurat når det gjelder som mest, sier Hjelmeset til VG.

– Har du noen tanker om hva det skyldes?

– Nei, jeg har ikke noen store om tanker rundt det akkurat nå. Det har jeg ikke, sier den norske langrennslederen.

