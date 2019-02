BLE NORGESMESTER: Finn Hågen Krogh viste strålende på NM-sprinten i Meråker tidligere i måneden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

VM-lagene skal kompletteres: – Hvis Krogh vinner, er det ingen tvil

Sprinten i Lahti er siste sjanse for dem som ennå ikke er inne på VM-laget i Seefeld. – Det er nå eller aldri, sier NRKs langrennskommentator Jann Post.

Det blir et bikkjeslagsmål der det handler bare om én ting; først til mål.

– Løperne kan ikke skylde på uhell. De må vise frem resultater, sier Jann Post.

VM-troppen skal alt i alt ha 12 løpere av hvert kjønn. Det kan bety at enkelte i VM-troppen ikke får muligheten til å gå i Seefeld.

For sprinten, som går i skøyting, er mye klart, men det er stadig muligheter:

– I herreklassen bør Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar være klare, og da står den siste plassen trolig mellom Finn Hågen Krogh, som vant NM, og Eirik Brandsdal, som lå best an før NM. Men det er åpent for Erik Valnes hvis han gjør noe ekstraordinært. Og kanskje Håvard Solås Taugbøl, men da må de vinne eller komme på seierspallen.

– Blir det rent amerikansk uttaking?

– Nei, ikke hvis ingen vinner eller kommer på pallen. Da må de se på resten av sesongen. Men hvis Finn Hågen Krogh går bort og vinner, er det ingen tvil.

Post anser Klæbo som favoritt, men minner om at den siste plassen på det norske sprint-laget har blitt avgjørende tidligere:

– Ola Vigen Hattestad kom med på overtid og vant OL i 2014.

Post mener Johannes Høsflot Klæbo hadde vært enda større favoritt om det hadde vært klassisk, men at han er det også i skøyting - fulgt av Federico Pellegrino og Lucas Chanavat og de andre norske.

I kvinneklassen er Maiken Caspersen Falla, Kristine Stavaas Skistad, Lotte Udnes Weng og Tiril Udnes Weng klare.

– Til den siste plassen er typer som Mari Eide, Anna Svendsen og Ane Appelkvist Stenseth aktuelle.