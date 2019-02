Tønseth slo til Haga med staven: − Jeg går for VM-plass, ikke han

MERÅKER/OSLO (VG) Da Magne Haga tråkket på og knekte staven til Didrik Tønseth - tilsynelatende helt uten å mene det - svarte Didrik Tønseth med å slå førstnevnte med staven. Emil Iversen vant NM-gullet.

– Det var unødvendig av meg, sier Tønseth umiddelbart etter målgang til VG, innrømmer at det var usportslig opptreden og sier at han skal be Haga om unnskyldning. Samtidig legger han til:

– Jeg mener det var plass til to i bredden. Jeg går for VM-plass, ikke han.

Hendelsen fant sted omkring 19 kilometer inn i herrenes NM-skiathlon (30 km med skibytte) i Meråker.

Med et stort felt på 24 løpere i den første gruppen, ble det dramatisk idet løperne hadde vært ute i litt over tre kvarter.

TV-bildene viser at Didrik Tønseth klinte til Magne Haga med staven, det etter at han fikk den andre staven knekt under Magne Hagas ski. Episoden kan du se i toppen.

– Det der skal du ikke gjøre, Didirk Tønseth! Det har ingenting i en skiløype å gjøre, utbrøt Jann Post for NRK.

–Det er Didriks ansvar å ikke fullføre det stavtaket så langt, men det er mye adrenalin i VM-aktuelle løpere, legger Torgeir Bjørn til.

Ekspert Fredrik Aukland tror det kan få konsekvenser for landslagsløperen.

– Det hører ikke med inn i noen som helst idrettsarena. Ikke bra gjort, og det kan godt hende det kan få en konsekvens, sier han.

For Magne Hagas del ble det ikke bedre av at det tok lang tid før han fikk en ny stav. Han kom seg aldri opp til den ledende gruppen igjen. Haga endte til slutt som nummer 24.

– Jeg får løpet ødelagt, sier Haga til VG.

– Jeg vet at han kjemper om VM-plass og at det betyr mye for ham. Men det løpet betyr mye for meg og mange andre og. Jeg har sett frem til dette, legger en skuffet Haga til overfor NRK.

Rent sportslig var det Emil Iversen som fikk mest å juble for i en tremil som ikke ble helt som forventet. Det var ingen som turte å rykke ordentlig under klassiskdelen, og det var ikke før på de siste kilometerne at det tok ordentlig fyr, sett bort fra Tønseths stavslag.

På oppløpet var Emil Iversen i en klasse for seg selv. Han vant NM-gullet foran Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby.

Det er samtidig ekstra viktig med tanke på at 30 kilometer skiathlon står på VM-programmet i Seefeld, men ikke er med i verdenscupen. Derfor var dagens renn det første skiathlon-rennet denne vinteren.

– Emil Iversen har festet grepet om denne plassen i VM. Det samme med Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby, og så kommer man ikke unna Klæbo, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Didrik Tønseth endte for øvrig som nummer ni. Han mener ikke episoden ødela løpet hans.

– Jeg var ikke god nok i dag, sier han.

