Løfshus hamrer løs mot tysk trener etter Johaug-kommentar

SEEFELD (VG) Vidar Løfshus er forbannet på den tyske landslagstreneren Peter Schlickenrieder som på tysk TV hevdet at Therese Johaugs dominans på VM-tremilen «ikke var normal».

Therese Johaug vant et overlegent gull - det tredje i Seefeld-VM - og kom i mål langt foran konkurrentene.

Den prestasjonen fikk tyske Schlickenrieder til å så tvil om Johaug.

– Johaugs resultater synes jeg er merkelig. Det må jeg helt ærlig si. Jeg ville ha løyet hvis jeg hadde sagt at det er helt normalt. Hun gikk jo virkelig milevis foran. Også har man denne bakgrunnen. Det er komisk, sa han til TV-kanalen ZDF.

Tidligere i VM måtte hun svare på dopingutsagn fra den tidligere dopingdømte østerrikeren Johannes Dürr. Therese Johaug ble dopingutestengt i 18 måneder for å ha testet positivt på et forbudt stoff. I returen til idretten etter utestengelsen har hun denne vinteren vært suveren.

SKEPTISK: Den tyske landslagstreneren Peter Schlickenrieder sår tvil om prestasjonene til Johaug er normale. FOTO: Nils Christian Mangelrød

Schlickenrieder gjentok senere lørdag sin tvil om Johaugs prestasjoner i mixed zone overfor tysk presse.

– For meg personlig blir det komisk. Da må man konsekvent samarbeide videre med folkene som fører antidoping-kampen. Det er viktig for denne sporten at den er ren, sa tyskeren.

VG har ikke fått kontakt med Schlickenrieder etter flere forsøk lørdag kveld på telefon.

Løfshus provosert

Vidar Løfshus, som får ros av kommentator Leif Welhaven, blir kraftig provosert når VG konfronterer han med Schlickenrieders uttalelser til tysk TV.

– Det faller på sin egen urimelighet. Det er mulig han kommer fra en annen kultur der man ikke stoler på folk. Dette er veldig spesielt. Vi har et godt forhold til tyskerne og slike utsagn skuffer meg veldig, sier Løfshus, som tviler på at tyskeren har satt seg inn i dopingsaken til Johaug.

– Det skuffer meg, men overrasker meg ikke at han ikke setter seg inn i saker og ting og beskylder Therese for noe slikt, sier Løfshus.

OVERLEGEN: Therese Johaug drar hjem fra Seefeld som VM-dronning med tre individuelle gull og en sølv fra stafetten. Her får hun gullet etter oppvisningen på tremila. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Therese Johaug reagerer slik på Schlickenrieders uttalelser:

– Han får mene det, så står nå jeg for det jeg gjør og tar med meg et fantastisk mesterskap med tre gullmedaljer og en sølvmedalje. Jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd, sier Johaug til VG og gjør det klart at hun ikke kjenner noen i det tyske støtteapparatet.

– Hvis han siktet til det som har skjedd, så har jeg tatt straffen min og får ikke gjort noe med det som har skjedd. Og jeg er veldig, veldig for antidoping-arbeidet og har vært testet flere ganger her. Det synes jeg er veldig bra, sier Johaug, som har hatt det tungt etter utestengelsen:

Johaug snakket etter tremilen om de tøffe stundene hun har hatt etter at hun ble dopingutestengt i 18 måneder etter å ha testet positivt på et forbudt stoff. Hun fortalte at hun så mørkt på alt en periode. Hun har ikke bare kjent på glede i VM heller etter at hun har kommet tilbake til idretten.

– Egentlig har man lyst til å være bare blid og glad, for det er man, men når man kommer på rommet for seg selv, så kjenner man en liten tomhetsfølelse. Det er veldig rart å si det, sa Johaug til VG tidligere i dag.