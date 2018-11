Johaug utklasset konkurrentene – på gråten av mammas hilsen

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) To år etter at nyheten om Therese Johaugs positive dopingprøve lamslo langrennsverden, var hun fredag formiddag tilbake i en konkurranse på snø.

Under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen klarte ingen å holde følge med tempoet til den konkurransesultne 30-åringen. 10-kilometeren i klassisk stil gikk Johaug fortere enn noen andre, og hele 23,9 sekunder raskere enn Ingvild Flugstad Østberg på annen plass.

Da 30-åringen kjempet seg over en delvis tåkelagt målstrek på tiden 25.42,6 – var hun overlykkelig.

På gråten

Det er ikke rart. For det som skal ha vært bruk av Trofodermin mot en solforbrent leppe høsten 2016 , kostet Johaug dyrt. Kremen inneholdt det forbudte stoffet Clostebol.

Den 18 måneder lange dopingdommen som fulgte gjorde at to verdenscupsesonger, fjorårets VM i Lahti og OL i Pyeongchang passerte med skistjernen som ufrivillig tilskuer.

– Det var veldig spesielt å gå ute her i dag. Det er så utrolig godt å komme tilbake til langrennsfamilien sin igjen. Ikke minst å komme seg ned på stadion, få på seg startnummer, høre startskuddet gå og «fighte» med de andre. Det var en ubeskrivelig følelse, sier Johaug til NRK.

– Gratulerer med en kjempeinnsats i de to årene her, Therese. Det har vært virkelig stort å holde ut. Jeg gleder meg virkelig på dine vegne, sier en gråtkvalt mamma Gro Johaug.

– Jeg blir rørt av å høre det. Foreldrene mine har vært en enorm støtte for meg hele veien. Det har vært to tøffe år, men jeg er heldig som har så mange fine folk rundt meg. Jeg har også mistet to gode venninner. Jeg hadde Ida i tankene i dag, sier Johaug om venninnen Ida Eide som nylig gikk bort .

I storform

Nå er derimot Johaug tilbake, og kanskje er den syvdobbelte verdensmesteren sterkere enn noensinne.

Det gjør 30-åringen favoritt til å vinne både verdenscupen, Tour de Ski og flere gull under VM i tyske Seefeld denne sesongen.

– Dette er rørende, sier Johaug-manager Jørn Ernst til VG.

Weng skuffet

En som fikk det langt tøffere, var Heidi Weng . 27-åringen vant både Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt forrige sesong, men fikk det svært tøft på Beitostølen.

– Det er nesten sjokkerende svakt. Hun var verdens beste løper når vi ser forrige sesong under ett, kommenterte NRKs Jann Post etter at Weng hadde tapt 27 sekunder til Johaug bare på de 2,2 første kilometerne.

Til slutt endte Weng nesten to minutter bak vinneren fra Dalsbygda. Bedre gikk det for Kari Øyre Slind, som ble nummer tre.

Topp tre:

1. Therese Johaug – 25.42,6

2. Ingvild Flugstad Østberg +23,9

3. Kari Øyre Slind +59,8