Sølv-Falla fikk advarsel om skøyting: – Påvirket meg

Publisert: 13.02.18 13:31

LANGRENN 2018-02-13T12:31:18Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Sølvvinner Maiken Caspersen Falla (27) ble hemmet av en muntlig advarsel om at hun hadde skøytet før dagens sprintfinalen i OL.

Svenske Stina Nilsson (24) gikk inn til en suveren seier, mens Falla spurtslo Julia Belorukova (OAR) på oppløpet.

Nilsson gråt av glede, mens Falla jublet over sølv i Pyeongchang.

– Målet mitt var medalje, og når jeg klarer det må jeg være fornøyd. Så jeg er skikkelig glad, sa Falla etterpå.

Bak den norske medaljen skjulte det seg likevel et aldri så lite drama:

For da Falla kom i mål etter semifinalen kort tid tidligere, fikk hun beskjed av en funksjonær om at hun hadde tatt skøytetak med den ene skien da hun gikk utenfor sporet i en sving.

– Jeg vet ikke hvor det var eller hva jeg hadde gjort, men det ble sagt at 20 andre også fikk det, så det var snakk om bortimot hele feltet. Det var snakk om en muntlig advarsel. Jeg aner ikke hva det innebærer en gang, men det hørtes skummelt ut, sier Falla.

– Hvordan påvirket det deg?

– Jeg ble jo reservert siden jeg så for meg at jeg kunne komme i mål og så få beskjed om at jeg var ute av konkurransen uten noen plassering i det hele tatt. Når vi går utenfor sporet, så må man flytte skien for å komme rundt svingen. Det er vel det jeg gjorde, selv om jeg var ekstremt nøye på å ikke legge noe trykk på skien. Om jeg gjorde det, var det iallfall ikke med meningen, bedyrer sølvvinneren til VG i Pyeongchang.

– Det var en rar situasjon som jeg aldri har vært før, legger Falla til.

– Ja, det gjorde det. Jeg la meg fort inn i sporet, og der er det kjempetungt å gå, sier 27-åringen.

Resultatet av at den norske jenta trakk seg og gikk inn i sporet igjen, var at Stina Nilsson og Julia Belorukova fikk en luke i den første utforkjøringen.

Den brukte Falla deretter krefter på å tette. Da røyk planen hennes.

– Planen var å spare mest mulig krefter til siste del av den siste bakken, men da de to andre fikk en luke i utforkjøringen brukte jeg for mye krefter i starten. Så på toppen var det ikke mye igjen. Jeg kjempet og gjorde mitt beste og er glad for å ha vunnet sølv i dag, sier Falla.

Nilsson hadde full kontroll

– Stina fikk styre denne finalen som hun ville, fastslo TVNorge-ekspert Åge Skinstad - og la til at svensken hadde fantastisk gode ski.

– Oppløpet her er som skapt for Stina Nilsson.

– Hun er best når det gjelder, fastslo Per Elofsson på den svenske TV-sendingen.

Stina Nilsson tok teten i sprintfinalen, med Falla like etter. Russeren Julia Belorukova hang også godt med og ble etter hvert liggende mellom den svenske og norske kvinnen.

På slutten av bakken gikk Falla veldig bra og hadde kontakt med Nilsson på toppen. Stina Nilsson gled fra nedover mot oppløpet og vant med drøyt tre sekunders margin.

Norges supersprinter Falla har prestert i mesterskap år etter år:

Hun ble olympisk mester i Sotsji i 2014, ble verdensmester i lagsprint i 2015 og vant så både individuelt og lagsprint i Lahti-VM i fjor. Der var hun også på gull-laget i den lange stafetten.

Marit Bjørgen vant i Vancouver i 2010, så Norge jaktet sitt tredje strake OL-gull i kvinnesprint i Pyeongchang tirsdag. Den drømmen satte Stina Nilsson en stopper for.

– Jeg har stor tro på Maiken, sa Fredrik Aukland på NRK Radio før kvartfinalen.

Det samme hadde kjæresten:

– Det ville være konge om Maiken klarer å forsvare OL-gullet, sa Kristian Hågen Aune til Eurosport før kvartfinalen.

Falla var den eneste norske i finalen. Både Kathrine Harsem og Ingvild Flugstad Østberg måtte si takk for seg i kvartfinalen, mens Heidi Weng endte sist i sin semifinale.

– Heidi hadde ingen muligheter i denne semifinalen, fastslo TVNorge-ekspert Åge Skinstad.

Dessverre var det ikke den store stemningen på langrennsstadion i Sør-Korea. Det var nesten ikke tilskuere, og bare finske, svenske og norske flagg.

Resultater:

1. Stina Nilsson 3:03,84

2. Maiken Caspersen Falla +3,03

3. Yulia Belorukova +3,37

4. Natalia Nepryaeva +9,14

5. Hanna Falk +11,16

6. Jessica Diggins +11,23