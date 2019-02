På «Senkveld» tidligere i vinter avslørte Petter Northug fremtidsplanene sine. Foto: Håvard Solem, TV 2

Har kontrakt med både TV 2 og Norges Skiforbund: Enten-eller, Northug!

Det er prinsipielt problematisk at Petter Northug er under kontrakt – og får betalt – av både TV 2 og Norges Skiforbund samtidig.

I utgangspunktet har TV 2 skutt gullfuglen.

Kanalen har sikret seg den optimale langrennsstemmen.

Rekk opp hånden den mediebedriften som ikke ville vært ytterst interessert i å samarbeide med Petter Northug .

Showmannen, rappkjeften, oppmerksomhetsgarantisten – og ikke minst fagmannen – er jo som skapt for formidling.

TV 2 skal da også ha all ære for at de sikret seg Northug i stallen. Og basert på innsatsen så langt, har den avgåtte langrennskongen funnet seg fint til rette.

Når det så likevel er grunn til å problematisere sider ved Petter Northugs nye rolle, skyldes det opplysninger som nå kommer frem, som TV 2 ikke har vært så opptatt av å poengtere i sendingene sine.

Nemlig det faktum at Northug ikke bare er under kontrakt med dem. Han er også fortsatt kontraktsbundet til Norges Skiforbund frem til mai, og skal blant annet brukes i kommersiell sammenheng for dem.

Dermed havner midt i et uryddig terreng som er en gjenganger i norsk sportsjournalistikk, samt i gråsonen mellom journalistikk og underholdning: Rolleblanding.

I en så liten andedam er det alltid en fare for å bli for fundamentalistisk, men sporten skal vel ikke være en frisone for grunnleggende faglige prinsipper?

Her er det litt vanskelig å følge TV 2-ledelsens argumentasjon.

Kanalen hevder å være bevisst på hvordan Northugs ekspertrolle formes. Men det er småvrient å forstå at TV 2 synes det er greit å bruke ham i redaksjonell sammenheng, der oppgavene dreier seg om norsk skisport, så lenge han har et arbeidsforhold til forbundet, som selvsagt står helt sentralt.

Ifølge TV 2 hjelper det at Petter Skinstad utfyller ekspertkorpset for å unngå at kanalen og Northug «havner i skvis», men redaktør Vegard Jansen Hagen utdyper ikke hvordan dette eventuelt flytter prinsipielle gjerdestolper.

Det er her også litt interessant at nevnte Skinstad er en ivrig agitator i sosiale medier for å verne om langrenns posisjon og popularitet. Han er samtidig aktiv langrennsløper selv.

Evner man å se egen idrett med tilstrekkelig objektive briller i en idrettspolitisk debatt?

Nå er dette landskapet slett ikke enkelt, og det er sikkert ikke et eneste mediehus som ville gå helt klar for kritikk dersom hver eneste hattebrem skulle dybdeanalyseres.

Det er ikke lenge siden det ble kjent at NRK-ansatte hadde latt seg påspandere av Norges Skiforbund under hoppuken, og i fotballens verdens er hatteparaden en evig myriade av uklare grenseganger.

Kanskje skal man ikke bli mer katolske enn paven, og informasjon fra dem som kjenner innsiden kan være riktig så opplysende.

Men opphever dette behovet for tilstrekkelig faglig regulering av nærhet og avstand?

Det er viktig at vi fortsetter å ha disse diskusjonene.

Faget journalistikk trenger at man hegner om noen grenser, der sport burde være er et fagfelt blant mange, og ikke ha egne spilleregler.

Hadde dette vært litt lenger fremme i ordskiftet, ville det kanskje også etableres en kultur der pressens rolle og funksjon fremstår litt tydeligere for utøverne.

Muligens er en av grunnene til at stjerner jevnlig gir uttrykk for å se på pressen som en heiagjeng, senest representert ved Maiken Caspersen Falla her i Seefeld, at persongalleriet flyter for mye hit og dit.

Vi blir nok aldri helt kvitt problemstillingen med rolleblanding, og kanskje skal vi heller ikke bli det fullt og helt.

Men at Petter Northug enten bør få betalt av Norges Skiforbund eller av TV 2 – og ikke av begge samtidig – burde være temmelig åpenbart.