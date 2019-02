Sundby jobbet intenst med Norges VM-våpen før gulldramaet: – Gikk «all-in»

SEEFELD (VG) Martin Johnsrud Sundby (34) vant sitt første VM-gull med 2,9 sekunder. Han tror hans intense jobbing med norsk VM-teknologi før sekunddramaet kan ha vært forskjellen på gull og sølv.

– Jeg har sett hvordan Martin har jobbet de siste dagene. Det er ikke noen tilfeldigheter. Han har studert løypa, ikke bare med det blotte øyet. Han har brukt mye teknologi for å gjøre de riktige valgene, sier Løfshus til VG etter at Sundby har fått gullmedaljen rundt halsen i VM-byen onsdag kveld.

GPS-verktøy gjennom bruk av vester med sensorer og bruk av analyser av VM-løypene har vist ham hvordan han burde bevege seg i VM-løypene for å oppnå høyest fart i utforbakker og ulikt terreng, under de skiftende forholdene i VM-byen.

Den teknologien norske langrennsløpere nå har dratt inn på langrennsarenaen er ganske lik de systemene fotballag bruker for å analysere bevegelsene til spillerne sine. Og spesielt har Sundby jobbet mye med dette inn mot mesterskapet og før gulløpet onsdag.

– Jeg har prøvd å jobbe intenst og gikk «all-in» på dette. Jeg har ventet litt denne sesongen med den aller råeste fintuningen frem til dette mesterskapet. Jeg føler jeg har fått veldig mye ut av dette, sier Sundby til VG på vei bort fra premieseremonien med gullet rundt halsen.

– Kan det være forskjell på gull og sølv?

– Det kan det være, sier Sundby.

Han forteller at GPS-systemene og de systematiske forberedelsene i dagene før løpet også har vist hvor og når føret slår om fra veldig bløtt føre til noe kjappere føre.

– Det varierer fra dag til dag, men vi tok en sjanse på at det muligens ble litt enklere forhold på slutten, sier Sundby som startet blant de siste forhåndsfavorittene i gulløpet.

Landslagssjef Vidar Løfshus tok helt av da Sundby kjempet om gullet rett før innspurten. Skiløperen fortalte at det førte til at han fikk panikk og at han ikke husker mer av veien mot målstreken. Tidligere i VM var Løfshus klar på at han aldri kommer til å gi ut detaljer om den teknologiske hjelpen. Men han tror nettopp Sundbys teknologiske forberedelser kan ha avgjort den tette duellen med russeren Aleksandr Bessmertnykh.

- Jeg tror det for Martin sin del. Det handler om bevisstgjøring av å ta de rette valgene på de rette plassene, sier Løfshus.

Han forteller at prosjektet han selv og Sundby sikter til er et prosjekt det brukes mye penger på gjennom Olympiatoppen. Deres forsker Jan Kochbach har vært til stede i Seefeld, men han har henvist til at landslagsledelsen under VM.

VG var tilstede under trening tidligere i VM der forskeren filmet og ga tilbakemeldinger til utøverne underveis som forberedelse til sprinten i VM. Det endte med to gull til Norge. Men den teknologiske hjelpen har vært gull verdt også for Sundby mot lengre distanser.

– Det er et våpen i kunnskap at man vet hva som har fungert tidligere og hva som er utfallet statistisk sett, sier Fredrik Aukland om GPS-målingene og analysene det norske teamet gjør av VM-løypene.