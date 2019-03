Fikk bonuspenger av sponsorer under dopingutestengelsen: Betalte privatsatsing for Johaug

SEEFELD (VG) Therese Johaug fortsatte å få bonuspenger fra flere av sine sponsorer under den 18 måneder lange dopingutestengelsen, for å bygge sin egen privatsatsing.

Flere av sponsorene til Johaug ville bidra ekstra økonomisk selv om hun ble utestengt for doping og suspendert fra oktober 2016.

– Det var noen av sponsorene som ble med og bidro i forhold til satsingen vi hadde på Team Johaug da vi måtte ha trener, smører, fysioterapeut og bygge opp et team fra bunnen av, sier skistjernens manager Jørn Ernst til VG.

Han forklarer at dette skjedde gjennom at sponsorer betalte ut pengestøtte som tidligere hadde vært bonuser for sportslige resultater i avtalene.

Dette forteller også Johaugs sponsor gjennom hele tiåret, Asko, som ikke hadde noen betenkeligheter med å støtte Johaug ekstra.

– Jeg vil ikke gå inn på beløp. Men i kontrakten vi har hatt med Johaug var det et grunnbeløp og bonuser basert på prestasjoner. Det som ble gjort var at vi tok noe av det som var budsjettert til bonuser til en støtte for at hun skulle bygge et team rundt seg, sier Tore Bekken, administrerende direktør i Asko, til VG.

Han sier de trodde på forklaringen Johaug ga dem på dopingsaken rett før den ble offentliggjort

– Var dere noen gang i tvil om støtten og om det var riktig å gi i den situasjonen?

– Vi var ikke i tvil om det. Det er viktig for oss at når vi har et samarbeid så er det basert på tillit fra begge parter. Når en part har det vanskelig så er det viktig å støtte, sier han.

Johaug selv sier til VG at sponsorstøtten var viktig for satsingen.

– Det har betydd enormt mye. Det har betydd at jeg kunne satse, gjøre treningsjobben og hatt de høydeoppholdene jeg helst ville, sier Johaug til VG.

Jørn Ernst er klar over at situasjonen er spesiell.

– Det er sikkert noen andre historier som er annerledes der alt har bitt borte. Men sponsorene til Therese har vært en viktig del av at hun har kommet tilbake. Det sier noe om at de stolte på den historien som Therese fortalte den dagen og valgte å bli med videre, sier Ernst.

NRK-ekspert Fredrik Aukland sier han ikke har hørt om noen lignende historie, men påpeker at det sier noe om Johaugs posisjon blant hennes sponsorer.

Jurist og ekspert på Idrettens «høyesterett» i Sveits (CAS), der Johaugs straff ble skjerpet med fem måneder, Robin Mackenzie-Robinson, er ABC Nyheters dopingekspert under VM.

Han reagerer på slik pengestøtte fra sponsorer.

– Grunnen til den overveldende økonomiske støtten er selvfølgelig at Johaug-saken er så urimelig, hevder nesten alle. Faktum er at Johaug-saken ikke på noen som helst måte er urimelig. Saken ble forbilledlig behandlet og utfallet, altså utestengelsens lengde, var helt rimelig tatt gjeldende regelverk og rettspraksis i betraktning. Er man på jakt etter urimelige dopingsaker finnes disse. Johaug-saken er imidlertid ikke en av dem, sier Mackenzie-Robinson til VG.

– Doping uansett form skal ikke belønnes økonomisk, sier Mackenzie-Robinson.

Han har blitt svært overrasket over hvordan dopingsaken utviklet seg økonomisk for Johaug. Men han er i tvil om mindre kjente og folkekjære utøvere, som blir dopingdømt i fremtiden, vil motta samme støtte fra sponsorer og folket som det Johaug har gjort.

– Johaug-saken er et unikt tilfelle og sponsorer samt folket virker å la doping bli sekundært så lenge det dreier seg om en stor nok stjerne, sier Mackenzie-Robinson.