Falla oppgitt etter Nilsson-dytt: - Jeg blir veldig motivert

Publisert: 21.02.18 13:28 Oppdatert: 21.02.18 14:28

LANGRENN 2018-02-21T12:28:03Z

PYEONGCHANG (VG) I den siste utforkjøringen før alt skulle avgjøres på lagsprinten dultet Stina Nilsson borti Maiken Caspersen Falla (27). Etter å ha gått inn til bronse, følte Falla det hindret henne i kampen om å ta gullet.

I fjor ble Falla sprintdronning med tre VM-gull i Lahti. Fra OL vender hun hjem med sølv og bronse.

– Jeg er glad for å berge to medaljer, men samtidig har jeg kanskje ikke klart å gjøre alle de riktige valgene under vei. Jeg kan ikke være skuffet. Men jeg merker at jeg blir veldig motivert, sier Falla til VG

– Jeg har kjørt den bakken der i snart 14 dager, og ennå har ingen klart å kjøre forbi meg. Det må være et eller annet som skjedde, for jeg mistet mye fart, sier Falla.

Da hadde hun ennå ikke fått sett TV-bildene av hendelsen som fant sted på tampen av dagens lagsprint. Norge, Sverige og USA skulle gjøre opp om medaljene, og Falla, Nilsson og Jessica Diggins lå tett samlet opp den siste bakken.

– Jeg vil ikke legge skylden all skylden på det. Jeg hadde muligheten til å gå fra i siste bakken, men det klarte jeg ikke, sier romerikingen. Falla mener det ikke var noe usportslig ved episoden.

– Hun holdt på å tryne selv. Hun mistet balansen. Hun reddet seg inn. Slik er sprint, sier Falla til VG. Hun ble sperret inn etter snublesteget.

– Jeg kjørte dårlig nedover og mistet det helt, oppsummerer hun.

– Det ble en følgefeil, beskriver landslagstrener Roar Hjelmeset.

Da utforkjøringen startet, viste TV-bildene at Stina Nilsson kom i ubalanse og dyttet borti Falla. Det så dramatisk ut, men begge unngikk heldigvis fall.

– Man er prisgitt hva andre gjør i en sånn sprint, men jeg kommer veldig ut av det når jeg blir dyttet på, sier Falla.

Stina Nilsson ble vist TV-bildene av VGTV da hun kom bort i pressesonen like etterpå. Hennes første reaksjon er «oi, oi, oi».

– Det er så bra at ingen av oss ramler der. Det er litt isete, vi har ulik fart og ulike linjer. Det er bare en hendelse, sier hun.

Nilsson ønsker ikke å kommentere Fallas følelse av å bli hindret og bremset i jakten på gull, eller om utfallet kunne blitt annerledes dersom de to ikke hadde dultet sammen.

– Det er ingenting å spekulere i, slår den svenske jenta fast.

Overfor Aftonbladet sier Nilsson følgende:

– Jeg kan bare si hvordan jeg selv opplevde det, og jeg gjorde det beste ut av situasjonen som oppsto. Det er ikke noe som noen av oss tjener på, begge taper like mye på det.

Etterhvert fikk også Falla sett hendelsen på nytt, og forklarte det slik:

– Stina får ikke den linjen hun har lyst til å ha. Jessica kjører kjempebra, og jeg ligger i midten. Stina mister balansen. Det føles nok som om jeg er nærmere å falle i grøfta enn det jeg faktisk er, men jeg mister mye fart, sier 27-åringen.

Falla innrømmer at hun er både skuffet og glad over den norske bronsemedaljen.

– Det hadde vært bedre å bli slått i en ren duell på oppløpet. Da er man ikke god nok. Men jeg føler jeg mister balansen, og da får man jo hjertet i halsen også. Man kommer litt ut av det, sier hun.

Marit Bjørgen ble tidenes mestvinnende olympier da hun tok bronse sammen med Falla i dag, og så dramaet i innspurten fra stadionområdet.

– Det er jo synd, for det ødelegger farten og rytmen til Maiken, sier Bjørgen til VG.

Dermed endte sprinten med et historisk gull til USA. Jessica Diggins sprintet fra Nilsson på oppløpet. Amerikanernes første OL-medalje i langrenn siden Bill Koch i 1976.

– Jeg ble imponert over Kikkan Randall. Jeg visste at Jessica var god, men at Kikkan skal gå så bra er utrolig imponerende. De er amerikanere og klinket til med «olympic spirit». Så lenge det ikke ble oss, så er glad for USA vant. Det er viktig for sporten. Det er mye nordisk her. Jeg klarer faktisk å glede meg over det, sier Maiken Caspersen Falla .