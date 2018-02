FINSK HÅP: Krista Pärmäkoski jubler over bronsemedaljen hun fikk på 10 km. Hun delte plassen med Marit Bjørgen (t.v.) som applauderer. Foto: ODD R. ANDERSEN / AFP

Enda en finne som kan ødelegge for Norge

Publisert: 24.02.18 21:47

LANGRENN 2018-02-24T20:47:12Z

Iivo Niskanen vant femmila. Kan en finne ødelegge den norske gullfesten også på tremila for kvinner? Ja, kanskje Krista Pärmäkoski.

NRKs langrennskommentator Jann Post fastslår at 27-åringen ikke er redd for å bli fryktelig sliten.

– Krista Pärmäkoski er en av de løperne som har høyest kapasitet. På sitt beste er hun veldig vanskelig å slå, spesielt i klassisk. 30-kilometeren i OL er en perfekt distanse for henne. Etter to medaljer kan hun gå med senkede skuldre. Det tror jeg kommer til å gjøre henne farlig for de norske. Det er Charlotte Kalla og Pärmäkoski vi bør se opp for.

Også Magnar Dalen, mangeårig landslagstrener for Pärmäkoski, tror hun blir farlig:

– En veldig god skiløper som har gått gradene både som juniorverdensmester og U23-verdensmester, sier han om sin tidligere elev.

De olympiske leker i Pyeongchang har gitt bare ett finsk gull til nå. Null sølv. Krista Pärmäkoski har sørget for to av de fire bronsemedaljene, til tross for at hun ble syk rett før lekene startet.

Pärmäkoski har jobbet hardt gjennom mange år. Nå får hun betalt for det. For hun debuterte tross alt i OL allerede for åtte siden, og det er mindre enn to år siden hun fikk sin første seier i verdenscupen (10 km klassisk som en del av Canada-touren våren 2016).

Men 2016/17-sesongen viste hun virkelig muskler ved å bli nummer to både i Tour de Ski og i verdenscupen totalt (begge bak Heidi Weng) - og ikke minst ved å ta sølv på 15 km skiathlon bak Marit Bjørgen - som er henne store forbilde - hjemme i Lahti-VM.

Det var hennes eneste individuelle mesterskapsmedalje før hun kom til Pyeongchang, der det har blitt bronse både på 15 km skiathlon og 10 km skøyting (den siste på tidelet likt med Marit Bjørgen).

Dama kan altså både skøyte og gå godt, gammeldags langrenn, og 30 km klassisk fellesstart søndag morgen kan bli bra for henne.

Onde tunger vil kanskje ha det til at vår kjære langrennssport ikke har så mye med Formel 1 å gjøre. Men smørebussene er en idé fra depotene til fartsmonstrene, og for Pärmäkoski handler det veldig mye om Formel 1 (det gjør forresten for mange finner, og de hadde sist sesong utrolige to mann blant de fire beste i VM).

Mannen, Tommi Pärmäkoski, har sin bakgrunn derfra. Han er utdannet fysioterapeut og var personlig trener for selveste Sebastian Vettel - nettopp i de årene da tyskeren dominerte Forme 1-sporten. Og derfor er herr Pärmäkoski nå Formel 1-kommentator på finsk TV.

Vettel hyllet ham som den som sørget for at han holdt beina på jorda og fortsatte å jobbe hardt da alle piler pekte rett til værs.

Tommi er ikke trener for kona, det er Matti Haavisto, som også er sjef for det finske smøreteamet.

– Jeg blir ikke forundret om vi får se Krista i OL både om fire og åtte år, sier Magnar Dalen.

– Hun elsker skiløping og har nok ingen planer om å gi seg med dette, sier han om 27-åringen, som kommer fra Luhalahti, nær den lille byen Ikalis, et rent finskspråklig område. Der kom hun til verden den 12. desember 1990 som datter av Kirsi og Ari Lähteenmäki. Krista vokste opp på gård, og hun likte å hjelpe faren, for eksempel med å bære stein, og hun mener at det har hjulpet henne til å bli så sterk som hun er.

Som så mange andre skiløpere elsker hun å dra til Alpene for å trene, og hun liker seg tydeligvis også i Norge - som på Sognefjellet eller ved Lysefjorden. Ellers er Krista Pärmäkoski opptatt av sin Nova scotia duck tolling retriever og betrakter seg selv som en 24-timersutøver.

– Men det er viktig å tre ut av det hverdagens rutiner og gjøre andre ting, som å kose seg med venner, gå på kino eller gå ut og spise, mener det finske skihåpet.

Kilder: Hufvudstadsbladet, kristaparmakoski.fi, fis-ski.com .