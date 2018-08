Heidi Weng og Petter Northug får beholde avtalene de har med Red Bull. Foto: Toppidrettsveka/Norges Skiforbund

Når er Northug privat nok?

LANGRENN 2018-08-29T17:07:11Z

Får vi fremover en haug med «hjemme hos-reportasjer», der Petter Northug og Heidi Weng snakker ut om private ting over et glass temperert Red Bull?

kommentar

Publisert: 29.08.18 19:07 Oppdatert: 29.08.18 19:43

I utgangspunktet er det en god nyhet at Norges Skiforbund tenkte seg om et par ganger, og nå velger en litt mindre sponsor-stalinistisk holdning rundt stjernenes mulighet til egne avtaler.

Det er klokt å innse at en relasjon handler om å gi og ta.

Motivasjonen til utøverne til å bidra til fellesskapet øker når det kombineres med et tilstrekkelig rom for individualitet, i en gren der man faktisk stort sett konkurrerer hver for seg

Men hva er det egentlig Norges Skiforbund har gått med på?

Og hvilke konkrete konsekvenser vil oppmykningen få?

Går man litt dypere ned i materien her, er det slett ikke så sikkert at denne løsningen kommer til å skape ro langs de evige konfliktlinjene mellom forbundets og utøvernes behov.

Det skyldes blant annet at svaret på et sentralt spørsmål fremstår diffust: Når er man privatperson og når er man landslagsutøver?

Poenget for sponsorer er selvsagt å få eksponering ut av pengene som spyttes inn, de vil gjerne bli assosiert med noen av landets største stjerner.

Skiforbundet har valgt den modellen som gir størst mulighet til å skvise sitronen for kollektivet, ved å tilby eksklusivitet bransjemessig.

Hvis Therese Johaug og Niklas Dyrhaug viser frem et spesielt produkt, skal sponsoren kunne føle seg trygg på at konkurrentene deres ikke skal sole seg i skistjerne-glansen.

Men også for selskapene som inngår avtaler med enkeltutøvere, er jo hensikten å bli vist frem.

Når kan utøverne nå få anledning til dette?

Hva er de konkrete konsekvensene for grensegangen?

Det fremstår temmelig uklart.

Espen Bjervigs forklaring er at kategorien «energidrikk» er «stengt i all NSF-setting, men ikke i privat setting».

Det utdypes med at det er tommelen ned for privatsponsor-profilering på blant annet samlinger, konkurranser, treninger og mediemøter, altså alle situasjoner der man representerer skiforbundet.



Men hva er da igjen? I hvilke situasjoner er Petter Northug bare Petter Northug, og med mulighet til å få Red Bull-logoen ut til folket?

Her dukker det spørsmålet opp om stjernene nå blir mer på tilbudssiden overfor mediene privat, helt uten at Gro Eide eller Espen Graff har noe med avtalene å gjøre?



Eller får vi fremover flere privatstunts utenfor sesong, à la det tidligere arrangerte «Red Bull Challenge»?

Trolig er svaret at sosiale medier blir den viktigste kanalen for å reklamere for privatsponsoren, men også her baserer hele avtaleverket på en stram line.

Hva skjer hvis alle de kuleste bildene dukker opp der, skaper voldsom oppmerksomhet i sosiale medier og blir brukt av flere og flere medier?

Hvordan vil det være det for dem som har betalt for eksklusivitet om de opplever at dette inntrykket uthules?

Dette er ikke enkelt, og det er et godt utgangspunkt at partene ønsker å løse eventuelle gråsone-saker gjennom sunn fornuft.

Og skulle så Northug eller Weng ønske velkommen til gards sånn helt på egen hånd, er det neppe norske medier imot, akkurat ...