Landslagssjef Vidar Løfshus til venstre, sammen med Petter Northug, her fra presentasjonen av landslagene på Holmenkollen i april i år. Foto: Bjørn S. Delebekk

Løfshus-advarsel til Northug: Må levere før verdenscup-åpningen

ORKANGER (VG) Historien gjentar seg for Petter Northug (32). Sammen med flere landslagskompiser blir han også i år nødt til å prestere for å komme med i troppen til verdenscupåpningen i finske Kuusamo.

Publisert: 17.08.18 03:17 Oppdatert: 17.08.18 04:10

– Vi kommer til å gi klare signaler i god tid før langrennsåpningen på Beitostølen. Men det må være at han og flere viser at de har noe i Finland å gjøre. Jeg sa det til gutta på forrige samling; Det uttaket blir knallhardt, sier landslagssjef Vidar Løfshus til VG.

Sliter i år også

De aller fleste husker rabalderet som utspilte seg for ni måneder siden. Northug var klar på at han skulle konkurrere i verdenscupåpningen. Men etter å ha blitt syk og droppet den nasjonale konkurransen på Beitostølen uken før, ble han vraket.

Også i år har Northug slitt. Nå kan det ser ut som han ikke får så mye gratis som helårs landslagsløper heller.

32-åringen har vært kraftløs og uten energi siden han kom hjem fra et treningsopphold i Spania. Han var ikke sprek nok til å delta på Blinkfestivalen for drøyt to uker siden, treningssamlingen i Steinkjer i begynnelsen av august utgikk og nylig ga han beskjed om at også Toppidrettsveka som pågår i Trøndelag i disse dager kom for tidlig.

Har slitt

Nå gjenstår bare tre måneder før alvoret starter på Beitostølen. Northug har dårlig tid. I denne perioden er det bare noen få treningssamlinger igjen. Ingen konkurranser på rulleski.

I Kuusamo er det 15 kilometer klassisk og klassisk sprint som står på programmet. Løfshus sier at de kommer til å basere seg på en helhetsvurdering, men også bruke enkelte av distanseresultatene sist sesong for å ta ut en tropp. De endelige uttakskriteriene kommer en gang i oktober, sier han.

– Må vise at de har nivået inne

I fjor ble også fem løpere forhåndsuttatt til verdenscupåpningen. En slik praksis kan fortsette.

– Kan løpere som Finn-Hågen Krogh og Petter Northug bli forhåndsuttatt denne sesongen?

– De er ikke det. I utgangspunktet skal de gå der, men de må vise at de har nivået inne på trening og i skirenn. Det regner jeg med at de bekrefter på Beitostølen.

– Men en som blir nummer 21 på Beitostølen, og som hverken er syk eller har dårlige ski, en slik person ligger tynt an. Det blir alltid litt usikkerhet rundt Finn-Hågen og Petter som presterte dårlig i fjor. Men dette er de klar over selv og har såpass god selvinnsikt på, sier Løfshus - og forteller samtidig at han har snakket med Northug om nettopp Kuusamo-helgen, uten at han vil gå inn på hva konkret som ble diskutert.

Sterkt distanse-lag

Johannes Høsflot Klæbo, som verdenscupvinner sist sesong, har friplass. Det samme har Martin Løwstrøm Nyenget, som vant Skandinavisk Cup. Utover de to har Norge en kvote på seks utøvere per distanse. Enkelte er naturligvis aktuelle for å gå begge.

Akkurat slik det ser ut nå, er det nærliggende å tro at Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby, Emil Iversen og Didrik Tønseth alle er inne på et 15 kilometer-lag. Da gjenstår det bare én plass her.

– Brutalt

Sprintlaget til Kuusamo virker i øyeblikket helt åpent. To som uansett skal slite med å komme med til Finland er Pål Golberg og Niklas Dyrhaug, som begge har hatt store sykdsoms- og skadeproblemer.

– Jeg har en bra følelse på at jeg blir tatt ut, sier Iversen til VG.

– Vi skulle helst hatt med hele troppen. For noen år tilbake hadde alle det, men på grunn av mindre kvoter så er det så brutalt at gode skiløpere som burde vært der, må tre til side, sier Hans Christer Holund - etter sin syvendeplass på Toppidrettsvekas første distanse, der han havnet bak Roman Furger, Alex Harvey, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth, Jan Thomas Jenssen og Dario Cologna.

– Det er så mange gode skiløpere i Norge. Vi vet hva de gutta kan prestere på en god dag. Og de er mesterskapsløpere. De bør få sine sjanser. Så tror jeg ledelsen tar ut det laget som er i best form i Kuusamo, sier Lyn-løperen.

– Ingen misforståelser

Sprintlandslagstrener Arild Monsen er den som har mest kontakt med Northug i disse dager. Han sier det «skal gå veldig bra» på spørsmål om Northug er innforstått med at han må levere og vise seg frem før Kuusamo-helgen.

– For i motsetning til i fjor, så har vi mye tettere relasjon og kommunikasjon med hverandre. Vi er tettere på, nå er han hos oss. Det blir ingen misforståelser. Vi skal klare å være såpass klare med budskapet overfor løperne, sier Monsen.