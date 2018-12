HISTORISK NIVÅ: Therese Johaug har vært i knallform før jul. Nå har hun ladet opp i vakre Davos før helgens verdenscuprenn, der hun går 10-kilometeren søndag. Foto: Trond Tandberg / Getty Images Europe

Johaug foran rekordskjemaet til Bjørgen

DAVOS (VG) Seiersrekken til Therese Johaug (30) etter at hun har kommet tilbake til idretten har sendt henne enda et hakk nærmere den ypperste eliten i langrennssporten.

For nå er 30 åringen fra Dalsbygda på full fart til å bli den etter Marit Bjørgen med flest verdenscupseire gjennom historien .

Først la hun fra Bente Skari bak seg på de historiske listene med sesongens første seier, som var hennes seier nummer 43. Deretter passerte hun russiske Jelena Välbe på Lillehammer for to uker siden.

Ifølge listene til Det Internasjonale Skiforbundet har hun nå 47 verdenscupseire. Og da er det bare polske Justyna Kowalczyk som står mellom henne og Bjørgen på toppen blant dem som har flest verdenscupseire på både dame- og herresiden gjennom historien.

– Det er veldig stort hvis jeg skal klare å passere henne. Det er fortsatt litt opp til Bjørgen, sier Johaug til VG.

Therese Johaugs verdenscupseire: Delt på sesonger 208/09: 1 verdenscupseier

2009/10: Ingen seire

2010/11: 3 verdenscupseire

2011/12: 5 verdenscupseire

2012/13: 4 verdenscupseire

2013/14: 6 verdenscupseire

2014/15: 6 verdenscupseire

2015/16: 17 verdenscupseire

2018/19: 5 verdenscupseire *Etapper i tourer ble inkludert som verdenscupseire i 2015 med tilbakevirkende kraft av det internasjonale skiforbundet (FIS). Da er for eksempel også raskeste etappetid på en jaktstart regnet som seier i tillegg til sammenlagtseier i tour. Johaug har i tillegg fire VM-gull: 30 km fristil 2011 10 km fristil 2013 15 km med skibytte 2015 30 km klassisk 2015

Enorm dominans

Før helgens 10 kilometer i Sveits er det på ny skihistorisk kvalitet over Johaug, etter dopingutestengelsen på 18 måneder.

Med seiersrekken i sesongstarten har hun tatt opp tråden fra de 17 seirene i sesongen som ble avsluttet for to år og ni måneder siden.

– Seirene er en ting. Det er artig å kunne komme tilbake øverst på pallen ikke bare en helg, men flere helger. Det viser at du har nivået og at det ikke er flaks, sier Johaug.

Hun har nå ifølge statistikken over verdenscupseire også passert Bjørn Dæhlie, som har vunnet flest verdenscupseire på herresiden.

– Det er stas å være på en slik liste. Man ser utøvere som har vært store der. Det er klart det er moro selv om det ikke er det som driver meg, sier Johaug og legger merke til at hun har passert Bente Skari på listen.

Mestvinnende gjennom historien Kvinner: 1. Marit Bjørgen, 114 verdenscupseire 2. Justyna Kowalczyk, 50 verdenscupseire 3. Therese Johaug, 47 verdenscupseire 4. Jelena Välbe, 45 verdenscupseire 5. Bente Skari, 42 verdenscupseire Menn: 1. Bjørn Dæhlie, 46 verdenscupseire 2. Petter Northug, 37 verdenscupseire 3. Vladimir Smirnov, 31 verdenscupseire 4. Gunde Svan og Martin Johnsrud Sundby, 30 verdenscupseire

Foran Bjørgen

Det var langt færre verdenscuprenn på 90-tallet enn det har vært det siste tiåret. Men selv med to sesonger borte fra idretten ligger Johaug nå så vidt foran det antallet verdenscupseire Bjørgen hadde, da hun var på samme alder.

For etter Davos-helgen i desember 2010, da hun var 30 år, står hun oppført med 45 seire i verdenscupen.

På Lillehammer sto Bjørgen i målområdet og så på Johaug gjøre rent bord på distanserennene.

Selv mener hun Johaug har potensial til å jakte hennes rekord på hele 114 seiere, som hun oppnådde i tidsrommet mellom 2002 og 2018. Da hun ga seg hadde hun fylt 38 år.

– Det er mulig. Hun er fortsatt ung og har mange år foran seg så det er mange muligheter, sa Bjørgen til VG for to uker siden.

Det var imidlertid ved 30-årsalderen at Bjørgen tok fatt på de sesongene da hun dominerte aller mest.

Denne uken ble Johaug selv preget da hun så en annen av tidenes skiløpere, Petter Northug, ta til tårene.

– Det gjorde jeg også. Jeg og Ingvild sto på rommet og det var skikkelig trist. Det er en stor idrettsutøver som har vært et forbilde og har banet veien for oss andre og gjort langrenn så populært som det er blitt i dag, sier Johaug om Northugs offentliggjøring av at hans karriere var over.

Nå tror landslagstrener Ole Morten Iversen at Johaug har overgått sine egne forventninger i sesongstarten. Etter helgen blir det en diskusjon om hun skal delta i Tour de Ski.

– Hvis utøvere er i knallgod form så skal man være forsiktig med å starte i Tour de Ski. Det er en risiko for at man bruker opp den formen man helst skal ha senere. Men hun har ikke hatt noen plan om å være i form nå. Det har nok gått bedre enn hun var forberedt på, sier Iversen.