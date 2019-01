SUVEREN: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Klæbo overtok Tour de Ski-ledelsen etter knusende sprintseier

VAL MÜSTAIR/OSLO (VG) Han ga Aleksandr Bolsjunov favorittstempelet, men på årets første sprint var det en annen russer som var Johannes Høsflot Klæbos fremste konkurrent. Heller ikke Sergej Ustjugov kunne hamle opp med nordmannen.

For da Klæbo dro frem det berømte «Klæbo-klyvet» og rykket fra i en bakke, stivnet Ustjugov og Federico Pellegrino brakk en stav i forsøket på å henge med.

Klæbo gikk i mål til suveren seier foran italieneren, mens Ustjugov tok 3.-plassen.

– Det var skikkelig tøft, og jeg er veldig fornøyd med å bli nummer én, sier Klæbo i et kort intervju med arrangøren.

Høsflot Klæbo gikk dermed inn til sin andre sprintseieren i denne utgaven av Tour de Ski, og brukte ikke lang tid på å notere seg for årets aller første seier.

Han har tidligere utropt Bolsjunov til Tour-favoritt, men russeren ble slått ut i semifinalen etter et praktløp av Sindre Bjørnestad Skar, og dermed fikk ikke han måle krefter mot Klæbo, som sa følgende om favorittstempelet han ikke ville ha – men nå har inntatt:

Full kontroll

Sindre Bjørnestad Skar var blant dem som sørget for at Bolsjunov ikke fikk finaleplass, og det betød at tre av seks løpere i sprintfinalen var fra Norge:

Emil Iversen hadde allerede tatt seg til finalen som lucky loser, mens Johannes Høsflot Klæbo hadde full kontroll i både kvart- og semifinale.

Alle gode ting er tre, sies det, og Klæbo var suveren også i finalen.

I et knalltøft heat med konkurrenter som nevnte Iversen, Sergej Ustjugov og Federico Pellegrino tok Klæbo fullstendig over etter en noe rolig start, hvor Ustjugov var i tet. Men da Klæbo først bestemte seg, ble det meter på meter, og samtlige ble distansert.

Iversen ble nummer fem i finalen, bak franske Richard Jouve, mens Sindre Bjørnestad Skar ble sist i mål – 43 sekunder bak suverene Klæbo.

Etter at flere norske løpere, som Martin Johnsrud Sundby, ble slått ut i prologen , gikk det ikke veien for hverken Finn Haagen Krogh (sjanseløs i semi, 27.5 sekunder bak heatvinner Bjørnestad Skar) eller Simen Hegstad Krüger, som ble sist i sitt kvartfinaleheat.

