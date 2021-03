forrige









Junioren hylles etter ankerdebuten: − Mestrer presset på en herlig måte

OBERSTDORF (VG) Eksperter, gamle helter, utøvere og trenere ble alle mektig imponert over hvordan junioren Helene Marie Fossesholm (19) gikk Norge inn til VM-gull som ankerkvinne.

Marit Bjørgen gikk Norge inn til fem VM-gull og to OL-gull som ankerkvinne. Siden hun ga seg på toppnivå har Norge manglet en klar kandidat til siste-etappen i stafetter.

Therese Johaug måtte gi tapt for Sverige i VM for to år siden. I verdenscupen har både Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng fått oppgaven.

Nå spår Aukland at Fossesholm vil ta rollen i mange år fremover.

– Det var en fantastisk prestasjon av Fossesholm. Jeg er mektig imponert over hvordan hun taklet presset, sa han under NRKs sending.

Fossesholm ble sendt ut på siste etappe med en luke på 20 sekunder til det russiske laget. Det løste hun perfekt og gullavstanden ble på nesten 27 sekunder.

– Hun er veldig god nedover, og har en spurt som kan bli veldig god. At hun allerede står i presset, er helt fantastisk. Vi kommer til å se mye til henne fremover. Hun mestrer presset på en herlig måte, sier Aukland.

Fossesholm feiret gullet med dans:

Fikk nervene under kontroll

Norge har nå vunnet 19 av de siste 20 stafettene i VM og verdenscupen (vant ikke i VM i Seefeld 2019).

– Vi får se hvordan det utvikler seg. Jeg er klar. Det vil jeg alltid være, sier Fossesholm på VGs spørsmål om hun er klar for å være ankerkvinne i mange år fremover.

– Så langt har jeg ikke tenkt, sier 19-åringen.

Landslagstrener Ole Morten Iversen skjønner om folk mener at Fossesholm kan være ankerkvinne i en årrekke.

– Hun har tryggheten og er offensiv, sier Iversen.

Junioren var svært nervøs før VM-debuten sist lørdag på 15 kilometer med skibytte. Før hennes første stafett i mesterskap var derimot nervene i sjakk.

– Helene har vært rolig og fin. Hun har vært spent, men hun har følt seg positiv nervøs. Sist lørdag var det mer stress, sier landslagstrener Ola Vigen Hattestad til VG.

Gamle helter: Hatten av

Berit Aunli, helten fra Oslo-VM i 1982 med tre gull, mener Fossesholm gikk en fremdragende etappe.

– Veldig imponerende. Hun er steintøff i hodet, sier Aunli til VG.

Hilde Gjermundshaug Pedersen tok VM-gull på stafett i Oberstdorf i 2005 da Marit Bjørgen avgjorde foran Russland. Hun lot seg imponere av Fossesholms ro samme sted 16 år senere.

– Hun er en tøff dame med mange gode kvaliteter. Hun er trygg på seg selv, tar etappen på strak arm og gjennomfører veldig bra. Det er bare å ta av seg hatten, sier Gjermundshaug Pedersen.

Therese Johaug og Heidi Weng er også imponert over Fossesholm.

– Dette sier litt om hva som bor i Helene. Hun er en råtass i skøyting, er kjempegod til å kjøre nedoverbakker og stoler på seg selv. Hun går bare ut, nyter tilværelsen og gjør en fantastisk etappe, sa Johaug til NTB.

– Jeg var litt nervøs da lille junior gikk ut på sisteetappen. Maskoten min. Men den jenta har stålkontroll og er hard i hodet, sa Heidi Weng til NTB.