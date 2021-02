FØLGER MED: Sprintlandslagstrener Arild Monsen var bare noen skritt bak Johannes Høsflot Klæbo foran en treningsøkt i Oberstdorf tirsdag. Foto: Terje Pedersen/NTB

Monsen måtte stoppe Klæbo: Dro i håndbrekket

OBERSTDORF (VG) Sprintlandslagstrener Arild Monsen måtte gripe inn og stoppe Johannes Høsflot Klæbo (24) i VM-oppkjøringen.

Av Camilla Vesteng

Sprintverdensmesteren fikk klar beskjed av treneren om å ta seg noen pauser under precampen mot Oberstdorf. Monsen og morfar Høsflot har hatt mange samtaler.

– Vi var håndbrekk begge to, sier Monsen.

For da Klæbo ville trene to økter om dagen med tre timer første økten og en time andre økten, så ville Monsen fordele belastningen med to pluss to timer.

– Og av og til klarte morfar å holde ham inne på den ene økten, så han trente én gang og ikke to noen ganger, sier Monsen til VG.

For Monsen har vært spent på hvordan den elleville treningsbelastningen ville slå ut.

– Jeg er alltid spent, men jeg har følt meg ganske trygg på Johannes, sier Monsen til VG.

Mye annerledes

I en annerledes tid og annerledes sesong bestemte Klæbo seg for å gjøre ting annerledes. Han har trent mye. Under NM i Granåsen var han sliten. Monsen stoppet 24-åringen fra å dra til Lahti på verdenscup.

– Det å ha Arild som en slags liten brems er ikke dumt, det var han som trakk i bremsen da NM var ferdig, da vi ikke helt hadde de svarene vi håpet på, sier Klæbo.

Det var mye følelser som skulle ut hos trønderen da gullet var sikret:

Det var hett på stadion da han forsvarte VM-tittelen fra Seefeld. Klæbo forteller at en finsk journalist viste en gradestokk som viste 31 grader. Men han tåler både mye trening og varmt vær.

– Arild er en viktig bidragsyter. Han og morfar snakker mye sammen. Jeg er glad i å trene, men jeg er enda mer glad i å vinne skirenn. Det er ikke alltid det er like artig å gå ut på ski, men stort sett gjør jeg det om jeg mener det er riktig for å bli en bedre skiløper, sier Klæbo.

– Vanskelig å si at funker

Han har stor tillit til Monsen som trener.

– Det er trygt og godt og ha ham og at han snakker så godt med morfar, og ikke minst meg, og at de tør å sette ned foten, sier Klæbo til VG.

Han har snakket i flere måneder om risiko med mye trening. Da han staket seg inn til seier foran Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl så det ut som om han hadde full kontroll. Men han sier igjen at han kunne ikke vite om opplegget hans ville fungere til gull. Han vil ikke si hvor mye han trente i desember da Norge meldte forfall til all verdenscup og Tour de Ski.

– Men jeg har trent mye, sier Klæbo.

– Jeg har aldri trent de mengdene i desember, januar og februar. Det var en form for risiko Jeg har aldri gjort det jeg har gjort nå tidligere. Da er det vanskelig å si at det funker. Nå har jeg fått et godt svar i dag. Det tar jeg med meg. Dette er en form for læringsprosess. Kroppen responderer, sier Klæbo.

Lørdag går 24-åringen 30 kilometer fellesstart med skibytte, søndag er det lagsprint.