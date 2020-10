ÅPENHJERTIG I PODCAST: Therese Johaug, her fotografert under et pressetreff 16. september, åpnet om personlige forhold i podcasten «Ida med hjertet i hånden». Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Therese Johaug om sorgen: − Redd for at alle rundt meg skulle gå bort

Langrennsstjernen Therese Johaug (32) forteller både om det nye samboerskapet og tanken på barn, og sorgen etter å ha mistet to nære venninner på kort tid.

Nå nettopp

– Jeg håper jo kanskje at det blir noen unger etter hvert, da. Du er jo liksom i den alderen, 32, og begynner å telle litt på fingrene her. Kanskje på tide å starte snart, ja, sier Johaug i Ida Fladens podcast «Ida med hjertet i hånden».

Hun mener mye i forholdet har «falt på plass» det siste året, den nyslåtte samboeren Nils Jakob Hoff har fullført sin medisinutdannelse og de har også flyttet sammen.

32-åringen forteller i podcasten om hvordan overgangen til samboerskap med den mangeårige kjæresten har vært, og sier de nyter hverdagene sammen.

... noe også YouTube-seerne har fått bli med på:

Langrennsstjernen sier at hemmeligheten bak deres lange forhold, tross distanse og hektiske toppidrettsliv, har vært en gjensidig tillit og forståelse. Ordensmennesket Johaug mener den største forskjellen mellom dem er behovet for orden i hjemmet.

Under den mye omtalte dopingsaken fra 2016 var Hoff den viktigste støttespilleren hennes, at han forberedte henne på alt som skjedde gjennom den verste stormen.

Et par år etter, før hun skulle komme tilbake fra dopingsuspensjonen som hadde holdt henne ute 18 måneder, mistet hun to gode venninner på kort tid.

29. juli 2018 gikk den mangeårige lagvenninnen Vibeke Skofterud bort.

Den nære venninnen Ida Eide var blant dem som var med Johaug i begravelsen til Skofterud.

Et par uker senere feiret de 30-årsdagens din sammen, følte at det var nå livene virkelig skulle begynne, som Johaug beskriver det.

2. september gikk også Ida Eide bort etter en hjertestans.

– Da måtte jeg virkelig jobbe mentalt for å komme meg gjennom det. Da var jeg redd for at alle rundt meg skulle gå bort. Å vite at bestevenninna mi var borte var som et sjokk - jeg trodde det ikke, sier Johaug.

Hun beretter om et enormt savn, at det var en brutal tid.

– Det var da jeg begynte å spørre meg «hva er meningen med livet?». Det var tøft psykisk, så jeg var glad jeg hadde Nils Jakob der. Men jeg ble engstelig, og var livredd for at jeg skulle miste Nils Jakob og de rundt meg, sier 32-åringen til Ida Fladen.

VG har vært i kontakt med Johaugs manager Jørn Ernst, som utdyper at 32-åringen ikke ønsker å uttale seg ytterligere.

Publisert: 29.10.20 kl. 10:02