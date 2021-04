VG-INTERVJU: I 2017 stilte Jelena Välbe til intervju med VG iført en Putin-T-skjorte. Dette bildet bruker hun også som sitt profilbilde på Instagram. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Jelena Välbe til valg for Putins parti

Jelena Välbe (53) kaster seg inn i politikken for Vladimir Putins støtteparti Forente Russland.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Det er partiet selv som opplyser dette på sine hjemmesider.

Mens hennes tidligere lagvenninne Ljubov Jegorova lenge har vært i lokalpolitikken i St. Petersburg, er Välbe nå klar for å kjempe en plass i det russiske parlamentet.

Hun står på listen over kandidater fra Ivanovo fylke foran parlamentsvalget, som er i september. Foreløpig handler det om primærvalget, der kandidatene skal plukkes ut. Det foregår 24.–30. mai digitalt.

– Mesteren har bestemt seg for å prøve sin styrke og enorme potensial i storpolitikken, skriver Forente Russland på sine hjemmesider.

Jelena Välbe er tre ganger olympisk mester og 14 ganger verdensmester. Hun ble VM-dronning i Trondheim i 1997, da han tok gull på samtlige fem distanser som fantes den gang.

På sin Instagram-konto bruker Välbe som profilbilde et bilde tatt av VG-fotograf Bjørn S. Delebekk der hun har på seg en T-skjorte med et stort portrett av Vladimir Putin og teksten «No. 1 Russia». Forente Russland skriver på sine hjemmesider at Välbe er offisielt godkjent som kandidat.

Jelena Välbe har i lengre tid vært president for Russlands langrennsforbund. Hun er også landslagssjef og sitter altså med all makt.

Det kryr allerede av tidligere idrettsstjerner som representerer Forente Russland i parlamentet; bokseren Nikolaj Valujev, sjakkspilleren Anatolij Karpov, skøyteløperen Svetalana Zjurova og kombinertløper/paralympicsutøver Mikhail Terentjev.

Ivanovo fylke ligger bare et par hundre kilometer nordøst for byen Moskva.

Forente Russland har i dag 335 av de 450 setene i parlamentet – altså langt mer enn halvparten. Ifølge en fersk meningsmåling fra Levada-instituttet mener 94 prosent av partiets velgere at Vladimir Putin gjør en god jobb. Samme Levada fastslår at den typiske Forente Russland-velger er kvinne på 55 år eller eldre med middels eller høyere inntekt og som bor i en mindre by eller på landet.

Sist helg var Välbe i bryllupet til Aleksandr Bolsjunov og hans Anna Zjerebjatjeva: