Østberg om Johaug-samtalene: − Hun er tydelig og direkte med meg

SOGNSVANN (VG) Etter å ha fått startnekt en rekke ganger de siste tre årene, er Ingvild Flugstad Østberg (31) klarert for å gå skirenn igjen. Hun takker flere for hjelpen denne gangen – også hennes nære venninne Therese Johaug (34).

På VGs spørsmål om hva Johaug sa da Østberg formidlet gladbeskjeden om at hun har fått godkjent helseattest og får gå skirenn igjen, svarer Gjøvik-jenta slik:

– Hun ble veldig glad. Hun hadde veldig troen og sa at «dette går bra». Hun hadde mer troen enn meg. Men hun ble veldig glad, og sa at det var fortjent og bra jobbet, sier Ingvild Flugstad Østberg og fortsetter:

– Hun har jo vært tett på meg på en måte, hun vet hvor mye jeg har jobbet og sett at uansett hva det skulle ende med, så har jeg gjort en bra jobb, og har kommet til et bra sted. Uansett om jeg ville fått gått skirenn eller ikke.

For det har vært en lang reise. Helt siden 2019 har Østberg med ujevne mellomrom fått beskjed om at helseattesten ikke har blitt godkjent.

Årsaken har vært en for dårlig balanse mellom trening, ernæring og restitusjon. Det har vært en berg og dalbane. En som har vært tett på er Johaug, en av Østbergs beste venninner.

Når VG spør om den pensjonerte ski-dronningen er streng i deres samtaler, eller fungerer som en psykolog, svarer Østberg at Johaug er begge deler.

– Hun er tydelig og direkte med meg. Vi er det med hverandre begge to. Det har vært fint. Hun har poengtert at det er fordi hun vil mitt eget beste. Det har det vært gjennom hele dette her. Så hun kan være begge deler, og hun er der hvis ting er kjipt.

Hun forteller videre om støtten fra Johaug og Marit Bjørgen. Østberg er blant annet fadder for Bjørgens sønn, Marius.

– Jeg er veldig glad på Ingvild sine vegne, og gleder meg til å se henne på startstreken igjen, skriver Bjørgen i en SMS til VG.

Østberg forteller at Johaug er den personen hun har trent mest med dette året utenfor landslaget.

– Det er klart at både Marit og Therese har betydd mye for meg i mange år. Både på trening og utenom, både sportslige ting og det som ikke er sportslig. De har betydd mye og skal ha en stor takk for at jeg står her nå.

Hun fikk spørsmålet om det er smart å henge på Johaug, ettersom treningsmengdene har vært blant tingene hun har måttet justere for å bestå helseattesten.

– Jeg har jo tenkt på det opp igjennom. Så tror jeg at jeg har klart å komme meg gjennom det. Så de siste årene har vi vært jevne på trening, og så er det noen ting hun har ekstremkompetanse på der jeg har tilpasset mer. For eksempel løping, sier Østberg.

– Der har det jo ikke vært sånn at vi er oppå alle stegene til hverandre. Så litt smartness, det har jeg hatt.

Pål Gunnar Mikkelsplass har vært Østbergs trener siden i mai. Han mener øktene med Johaug gir en trygghet.

– Det er kjempemoro at Ingvild får en slags referanse i det hun gjør, selv om Therese ikke er i den formen hun var i fjor, så blir det en målestokk. Det er mest på de rolige turene de har vært sammen, sier Mikkelsplass.

Han sammenligner det litt med da Therese Johaug var doping-utestengt, men iblant hadde økter med Østberg og Marit Bjørgen.

– Det er veldig oppbyggende psykisk og de er i samme vennekrets. De er gjeng som springer langturer sammen søndager, som er sosialt og fint, sier Mikkelsplass.