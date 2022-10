Kommentar

Kronekampen i Ski-Norge: Den evige striden

Therese Johaug er ute med boken «Hele historien». Der skriver hun blant annet om konflikter med forbundet.

Det finnes ingen enkel løsning på Norges Skiforbunds økonomiske borgerkrig. Men det nye regimet bør lære av fortidens feil.

Hvis det er én ting som er «hakk i plata» i det norske skiordskiftet, så er det kamp om sponsorkroner og diskusjoner om hvem som skal få lov til hva.

Henrik Kristoffersen gikk i sin tid så langt som til å saksøke forbundet, etter at han ikke fikk samme skreddersøm som Aksel Lund Svindal hadde fått.

Marit Bjørgen hadde sine fighter, Martin Johnsrud Sundby sine tydelige meninger og Petter Northug valgte i en periode å stå utenfor hele systemet.

Gang på gang sentrerer uenigheten om hvor langt forbundets kontroll bør gå, sett opp mot hvilke muligheter utøverne bør ha for individuelle avtaler.

Slik sett er det egentlig ikke så overraskende at det nå kommer frem at også Therese Johaug hadde sine kamper med forbundstoppene.

Men det som dessverre blir nok en brikke i et ikke altfor stilig puslespill, er beretningen om hvordan den sterke parten skal ha valgt å forvalte egen makt.

Forutsatt at det som står i boken «Hele historien» er dekkende, og det er det ingen grunn til å betvile, ble Johaug utsatt for regelrette trusler fra den tidligere generalsekretæren da hun fremmet ønske om en egen sokkekolleksjon.

Uansett hvem man mener har rett, er det håpløs ledelse å true utøvere på den måten.

SAKSØKTE FORBUNDET: Henrik Kristoffersen.

Siden Norges Skiforbund kontrollerer lisensen utøverne trenger, har de langt på vei kunnet diktere det økonomiske opplegget og hva som må signeres på for å få landslagsplass.

Spørsmålet er om det i stor nok grad er lyttet når kontraktsprinsippene blir meislet ut.

I nyere tid ser vi heldigvis noen tegn til mer fleksibilitet, og med ny ledelse på plass er det viktig med bevisstgjøring om hva som kan redusere konfliktnivået.

Temaet er ikke enkelt, og det er til en viss grad mulig å forstå begge sider.

Forbundet har valgt å organisere seg på en måte der veldig mye tenkes kollektivt, selv om det er en individuell gren. Da trengs penger til fellesskapet.

Men av og til må individuelle hensyn veie tyngst.

Det gjelder i alle fall i en akutt krisesituasjon, noe som ble satt på spissen da Johaug testet positivt på et anabolt steroid.

Her kan man undres over gangsynet da Johaug skal ha blitt bedt om å vente med å gå ut med dopingdommen til forbundets kickoff var unnagjort.

Heldigvis var Johaugs kjæreste så handlekraftig at en dårlig idé ble kontant avlivet. Det var selvsagt viktigere å håndtere krisen enn å fokusere på sponsorprofilering der og da.

vor langt det er rimelig at ledelsen skal få diktere pengeflyten, all den tid det er stjernene som vekker mye av sponsorinteressen, er ikke helt enkelt å besvare. I en kort karriere er det ikke så rart at utøvere ønsker mer spillerom.

Nå er en annen dimensjon ved intern uenighet i skisporten blitt en stadig hetere potet. 16 klubber i Oslo og Trøndelag har gått sammen for å prøve å øke eget handlingsrom.

Det de ber om er ikke mer omfattende enn å få profilere egne sponsorer på NM-stafetten, også der landslagsløpere går, i et arrangement som ellers er veldig klubbstyrt.

Men da temaet var oppe på høstmøtet på Helsfyr, var ikke velviljen akkurat overstrømmende.

Det er til å forstå at det er krevende i en situasjon der eksisterende avtaler er bindende, men forbundet virket fryktelig opptatt av å finne motargumenter, i stedet for å være løsningsorienterte.

Saken er nok et symptom på at mange klubber opplever at de gjør mye av grovjobben, uten å bli tilstrekkelig honorert for innsatsen.

I krevende tider er det ikke så rart at økonomiske hensyn settes høyt, og det er grunn til å ha respekt for ulike oppfatninger om vanskelige spørsmål.

Men om landslagsmodellen skal være bærekraftig i tiden som kommer, er det nok nødvendig med langt flere tilpasninger enn det som har vært normalt til nå.

Det handler om å forandre eller bli forandret.